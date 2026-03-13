El TAD reduce la sanción de Almeyda en un partido pero el Sevilla agotará vías jurídicas

El Sevilla informa este viernes en un comunicado de que, para la rebaja de un partido, "el TAD estima el arrepentimiento del técnico tras la acción".

"En cualquier caso, el club estima que la sanción sigue siendo desmedida y agotará todas las vías jurídicas para recurrirla. De esta forma, a expensas de que puedan fructificar dichos recursos, el técnico volvería al banquillo de cara al partido contra el Atlético de Madrid, el fin de semana del 11 y 12 de abril", subraya el escrito.

Almeyda fue expulsado en el partido ante el Alavés y, después de solicitar explicaciones al árbitro y retrasar su salida del banquillo, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) le impuso un castigo de siete encuentro de suspensión, de los que hasta el momento ha cumplido tres, ante el Getafe, Betis y Rayo.

El cuarto será el próximo domingo en el Camp Nou ante el Barcelona, por lo que le quedarían aún otros dos para cumplir seis tras la rebaja de uno que ha dictaminado el TAD.