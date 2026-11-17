Hoy, durante el allanamiento a la sede de GSR Security -vinculada al Grupo Vázquez- en Asunción, Víctor Gómez, quien se presentó como un trabajador de la firma, se acercó para denunciar una serie de hechos, ya que según sus declaraciones, la firma habría adquirido recientemente entre 10 a 12 vehículos nuevos, blindados e inclusive dos helicópteros.

Conforme a lo que declaró, el paradero actual de esos vehículos es desconocido, ya que estos habrían sido retirados antes del juicio político a Santiago Peña, el pasado 6 de noviembre. “Se llevó antes del problema; cuando iba a comenzar el juicio (político) fue que se retiró esa plata”, citó.

El hombre alegó incluso que no solamente se sacaron esos bienes, sino también armas -como fusiles y ametralladoras- al igual que varias bolsas que supuestamente tenían dinero en efectivo en su interior.

“Imagínate a todo lo que llevaron... lo que dejaron acá solamente ya es una pantalla, ¿para qué? No sé. Esto ya dejaron todo de balde; ya se llevó todo lo que se tenía que llevar", declaró a la prensa.

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Personal cambiado e irregularidades laborales

Otro punto que mencionó el trabajador es que para facilitar las maniobras para retirar artículos, esto se habría realizado de madrugada y para el efecto, facilitar el personal habitual de guardia fue reemplazado por otros que “son de confianza”.

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Además, en el plano laboral, la fuente denunció que tras los primeros incidentes por el caso Ueno se inició un proceso de desvinculación sin justificativos del personal, aunque de igual manera, los afectados acumularían ya tres meses sin recibir sus sueldos e indemnizaciones, además de cobrar en el extinto Ueno Bank.

Inclusive denunció que en los recibos salariales se aplicaban descuentos bajo el concepto del Instituto de Previsión Social (IPS), pero aparentemente ellos no estaban inscriptos en el sistema y esos pagos ni se habrían depositado en la previsional.

Como parte del allanamiento, en la bóveda de la empresa, aparentemente, hay varias bolsas con dinero en efectivo. De acuerdo con datos extraoficiales, habría unos G. 18.000 millones en efectivo en el lugar.

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