Investigan los pinchazos a diez coches en Balaídos, posiblemente de aficionados del Lyon

Esos incidentes coinciden con la celebración anoche del partido de ida de octavos de final de la Liga Europa entre el Celta y el conjunto francés.

Según fuentes policiales, los pinchazos se registraron en vehículos estacionados en la zona de la avenida de la Florida, próxima al estadio de Balaídos, y, aunque la decena de coches tenía matrícula portuguesa, "se presume que eran de aficionados" del equipo francés, si bien "no hay aún constancia de que todos lo sean".

Previamente a ese incidente, la noche del miércoles una treintena de aficionados del Celta encapuchados y armados con palos y tubos iniciaron una reyerta contra seguidores del Olympique en una calle céntrica de la ciudad gallega, según precisó la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra.

Dicha pelea se saldó con varias personas heridas de carácter leve, principalmente por cortes y más de una veintena de personas han sido identificadas por las fuerzas del orden, una de las cuales, integrante del grupo Tropas de Breogán, ha sido detenida.

El Celta Vigo ha condenado, en un comunicado, los incidentes violentos que se produjeron la víspera del partido de fútbol de la Liga Europa.