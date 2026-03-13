Las propuestas económicas de Laporta y Font, cara a cara

La financiación del Espai Barça, la explotación del Spotify Camp Nou, la expansión de la marca Barça a través de BLM, la construcción del nuevo Palau Blaugrana, la inversión en las secciones y el futuro de Barça Vision son las cuestiones que centran la economía del club en los próximos cinco años.

Olivé: "Podíamos haber seguido facturando 220-225 millones con el viejo Camp Nou, como quería Jaume Guardiola, que entonces estaba en la comisión económica, pero fuimos valientes. Ahora vamos a tener un estadio que facturará 420 o 450 millones al año y se pagará solo".

Guardiola: "La elección de Limak es un proceso repleto de irregularidades y que no está cumpliendo plazos, precio ni compensaciones y está consumiendo todos los recursos del Espai Barça solo con la construcción del estadio".

Olivé: "Las obras se han retrasado, pero no creemos que vaya a ver grandes diferencias sobre lo presupuestado. Cuando terminemos, nos sentaremos con Limak, haremos balance y veremos qué cosas han tenido un sobrecoste y de quién es la culpa, porque esto es una obra viva".

Olivé: "El hilo conductor del futuro del Barça es el estadio, que nos va a generar más de 400 millones al año y va a traccionar el aumento de otros negocios como el ‘merchandising’. Y quien va a pagar todo esto van a ser los VIPS. Ya tenemos vendidos todos los palcos".

Guardiola: "Queremos una política de abonos muy favorable con descuentos de hasta el 75% para el socio que permita que regresen al Camp Nou y se premie su fidelidad. Con unos ingresos del estadio por encima de los 400 millones, esos 10 millones que dejaríamos de ingresar con nuestros abonados tiene un impacto pequeño. Y vamos a gastar más en la grada de animación, en viajes y en las peñas".

Guardiola: "Partiendo de la base de que no hay recursos para el nuevo Palau, la idea es hacer una 'joint venture' con un inversor global y pagarlo al 50%. El coste de un Palau que sea homologable para la NBA, con los estándares del Roig Arena y una capacidad de 15.000 espectadores, es de 380 millones".

Olivé: "Seguimos manteniendo que el presupuesto del Espai Barça incluye no solo la construcción del Palau Blaugrana, sino también el Petit Palau y de la pista de hielo. Si no hemos empezado a ejecutar el proyecto es porque era imposible compaginar la obra del Palau y la del Spotify al mismo tiempo".

Guardiola: "Todos los ingresos relacionados con actividades deportivas, entradas y abonos serían 100% para el club, y los ingresos por VIPS de actividades deportivas y todas las actividades lúdicas irían al 50%. En 35 años nos quedaríamos con el 100% de la propiedad".

Olivé: "El proyecto de Font es el que nos ofreció un ejecutivo de una multinacional americana que pretendía que el Palau lo construyese una empresa para explotarlo y que el Barça lo utilizásemos solo para jugar únicamente los partidos de Euroliga. Nosotros, en cambio, queremos que el protagonista sea el deporte, que es la esencia del Barça; no el espectáculo".

Olivé: "Tenemos un presupuesto de 95 millones para las 12 secciones que no son inscribibles para el ‘fair-play' y eso nos ha obligado a hacer recortes. Este año, como la situación económica lo permite, aumentaremos el presupuesto del baloncesto de 28 a 35 millones. Y al fútbol femenino, que tiene un presupuesto de 14 millones, seguramente le ayudaremos con algo más".

Guardiola: "Al baloncesto hay que subirle el presupuesto para poder competir. Y hay que hacer un esfuerzo para doblar los ingresos con el fútbol femenino; creemos que tiene capacidad para autofinanciarse. Además, queremos dotar a las secciones de capacidad de gestión independiente, que tengan un equipo de 'merchandising' propio".

Guardiola: "Con la explotación del 'merchandising' el camino ha sido lento y su potencial está muy lejos de lo que está dando hoy. Pensamos en llegar a los 360 millones de ingresos".

Olivé: "Hay pocas compañías en el mercado tan bien dimensionadas y con un nivel de ejecutivos como BLM. El problema es que no podía crecer por el acuerdo que teníamos con Nike, que no nos dejaba desarrollar nuestra propia marca ni hacer el e-commerce".

Olivé: "Con Nike teníamos demandas cruzadas cuando apareció Darren Dein para ayudarnos a llegar a un acuerdo. Su comisión de 50 millones, que cobra en 14 años del Barça y de Nike, ya está más que amortizada, porque anticipamos tres años el nuevo contrato con Nike duplicando nuestros ingresos de patrocinio hasta 2038. Gracias a eso, disparamos las ventas de BLM, que ahora tiene una valoración de más de 800 millones".

Guardiola: "Con Darren Dein intentan justificar que un agente de jugadores haya cobrado 50 millones de euros, como si eso fuera nada, para la mediación en un contrato mercantil. No hay un precedente igual. Pensamos en la cantidad de oportunidades que el Barça ha perdido por no disponer de esos 50 millones".

Guardiola: "New Era Visionary Group es una compañía sin ninguna experiencia en el sector de las telecomunicaciones que el club la presenta como líder mundial en conectividad e integración de infraestructuras. Una compañía que se montó en los Emiratos y tiene una filial en Barcelona en un entresuelo de Sant Andreu. ¿Qué órgano de compliance evaluó ese contrato?".

Olivé: "Lo de New Era lo explicamos muy mal. Quien nos trae el negocio es Orange, que es quien viene a buscarnos y nos dice que quiere ser la próxima telefonía del Barça. Son ellos los que se encargan de todas las infraestructuras de telecomunicaciones del club".

Guardiola: "Barça Vision no ha generado recursos en todo el mandato, porque la operación de venta del negocio digital a Socios.com y Orpheus fue sustituida por gente sin vínculo con el sector como Libero, que dejó de pagar, o una empresa de catering como Aramark. Tiene un potencial de crecimiento inequívoco y hemos proyectado que empiece a generar recursos en cinco años".

Olivé: "Con Barça Vision pasaron dos cosas: que Libero no acabó de cumplir con los pagos y Vestigia quería que la compañía saliera a bolsa, y como nosotros no lo vimos, empezó a complicarnos todas las actuaciones societarias. Toda esta situación de conflicto ya la hemos conseguido solucionar y ahora tenemos nuevos accionistas y la empresa ya está facturando 45 millones".