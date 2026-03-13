Martín Demichelis cierra filas en torno al equipo en Son Bibiloni

El técnico bermellón ha dirigido este viernes el entrenamiento con las bajas de Takuma Asano, Lucas Bergström, Abdón Prats, Marash Kumbulla, Javi Llabrés y Jan Salas, mientras que Antonio Raíllo sí saltó al césped junto a sus compañeros y se probó, aunque su disponibilidad para el domingo sigue en el aire.

Desde su llegada a la entidad balear, el cuerpo técnico ha restringido en gran parte el acceso de los medios de comunicación a la ciudad deportiva durante el tiempo de trabajo del equipo, en el que ya no participa, entre otros, Xisco Campos, un miembro habitual del grupo de trabajo de Jagoba Arrasate.

Los jugadores, junto a la dirección deportiva, Martín Demichelis y sus compañeros del 'staff' técnico, celebraron este jueves una comida con la intención de estrechar lazos de cara a la importante cita que tienen ante el conjunto catalán, en la que ganar podría suponer salir de las posiciones de descenso.