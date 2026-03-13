Fútbol Internacional
13 de marzo de 2026 - 08:15

Partey tiene la intención de declararse no culpable de los nuevos cargos de violación

Imagen sin descripción

Londres, 13 mar (EFE).- El ghanés Thomas Partey, futbolista del Villarreal, tiene la intención de declararse no culpable de dos cargos de violación que se suman a los cinco cargos de violación y uno de agresión sexual que ya pesaban sobre el jugador desde el pasado julio y de los que ya se declaró no culpable en su momento.

Por EFE

Estos dos nuevos cargos parten de una nueva víctima que denunció los hechos el pasado agosto. En total, Partey está acusado de siete cargos de violación por parte de tres mujeres y de agresión sexual por una cuarta.

El futbolista no estuvo presente este viernes en el tribunal de Londres que acogió la primera audiencia del caso, pero su abogada confirmó ante la corte la intención de Partey de declararse no culpable. La siguiente audiencia se producirá en abril de este año.

El jugador se declaró no culpable de los primeros cargos en una vista que tuvo lugar en Londres en septiembre y quedó en libertad bajo fianza a la espera de los siguientes pasos en el proceso.

Cuando Partey fichó por el Villarreal lo hizo en condición de agente libre y siendo ya conocidas estas acusaciones. El futbolista acabó contrato con el Arsenal y las acusaciones salieron a la luz cuatro días después.