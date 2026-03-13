Partey tiene la intención de declararse no culpable de los nuevos cargos de violación

Estos dos nuevos cargos parten de una nueva víctima que denunció los hechos el pasado agosto. En total, Partey está acusado de siete cargos de violación por parte de tres mujeres y de agresión sexual por una cuarta.

El futbolista no estuvo presente este viernes en el tribunal de Londres que acogió la primera audiencia del caso, pero su abogada confirmó ante la corte la intención de Partey de declararse no culpable. La siguiente audiencia se producirá en abril de este año.

El jugador se declaró no culpable de los primeros cargos en una vista que tuvo lugar en Londres en septiembre y quedó en libertad bajo fianza a la espera de los siguientes pasos en el proceso.

Cuando Partey fichó por el Villarreal lo hizo en condición de agente libre y siendo ya conocidas estas acusaciones. El futbolista acabó contrato con el Arsenal y las acusaciones salieron a la luz cuatro días después.