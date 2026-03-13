Pedro Neto, sancionado: un partido de suspensión en la Premier y expediente abierto en la UEFA

Neto vio la tarjeta roja en el minuto 70 del encuentro ante los Gunners tras recibir una segunda amonestación por una entrada sobre Gabriel Martinelli. Sin embargo, el castigo adicional responde a su comportamiento posterior al abandonar el terreno de juego. Según el comunicado oficial de la FA: “El jugador actúo de manera impropia al salir del campo y/o usando lenguaje inapropiado”.

La entidad rectora del fútbol inglés remarcó que el jugador reconoció los hechos, aceptando así la sanción impuesta por mala conducta.

Problemas también en Europa

Este revés doméstico coincide con la apertura de un expediente disciplinario por parte de la UEFA. El organismo europeo investiga al atacante por “comportamiento antideportivo” durante el duelo de Champions League ante el Paris Saint-Germain, donde Neto protagonizó un altercado con un recogepelotas, al que empujó en su afán por reanudar el juego rápidamente.

Tras el pitido final en el Parque de los Príncipes, y con la mediación de su compatriota Vitinha para superar la barrera del idioma, el jugador se disculpó personalmente con el joven y entregó su camiseta antes de explicar lo sucedido ante los medios: “Estábamos perdiendo y con los nervios del partido quería agarrar la pelota rápido y le di un pequeño empujón. No soy así, fue por el momento y quería disculparme. Le he dado mi camiseta. Siento mucho lo que ha ocurrido”.

Panorama disciplinario

Mientras cumple su sanción en Inglaterra este fin de semana, el futbolista queda a la espera de la resolución de los órganos de Disciplina de la UEFA. Aunque el gesto de disculpa privada y pública podría ser un atenuante, el Chelsea perderá a una pieza clave para el esquema de su entrenador en la próxima jornada liguera.