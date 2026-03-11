El PSG apela al “factor Kvaratskhelia” para encarrilar los octavos

Un último cuarto de hora frenético, liderado por un Khvicha Kvaratskhelia insaciable, otorgó a los de Luis Enrique una renta quizás excesiva para lo visto en el juego, pero vital para viajar a Londres con tranquilidad. Tras los recientes dudas por resultados discretos, el conjunto parisino recupera el optimismo y se toma su particular revancha tras lo ocurrido en el pasado Mundial de Clubes.

Hasta el tramo final, el pulso fue una batalla de tú a tú. Este PSG, si bien parece haber perdido algunos vatios de potencia respecto a la apisonadora del año pasado, mantiene intacta la confianza en el proyecto de Luis Enrique. El equipo golpeó primero gracias a un Barcola encendido, quien en el minuto 10 aprovechó una asistencia de Joao Neves para firmar su tercer partido consecutivo viendo puerta.

Sin embargo, el ímpetu francés se diluyó tras un trallazo al palo de Dembélé. El Chelsea de Liam Rosenior no se amilanó y encontró premio en las botas de Malo Gusto, que aprovechó un desajuste defensivo local para poner las tablas en el 28′. El partido entró entonces en una fase de intercambio de golpes: Safonov salvó los muebles ante Palmer, y en la transición siguiente, un rebote provocado por Ousmane Dembélé —flamante Balón de Oro— volvía a poner en ventaja a los locales antes del descanso.

La segunda mitad mantuvo la tónica de fragilidad defensiva en ambos bandos. Neto y Palmer castigaron constantemente las subidas de Hakimi y Nuno Mendes, provocando el empate de Enzo Fernández en el 57′ tras un error en la salida de balón. El centro del campo, sin el lesionado Fabián Ruiz, se convirtió en territorio hostil donde Caicedo y el propio Enzo lograron cortocircuitar por momentos el dominio galo.

Pero cuando el Chelsea parecía más cerca del tercero, apareció el error fatídico. Un fallo en la salida del meta Jörgensen permitió a Vitinha definir con una vaselina exquisita que devolvió la calma a la grada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El golpe de gracia lo dio la pizarra. Luis Enrique dio entrada a Kvaratskhelia por Doué, y el georgiano transformó un partido parejo en una exhibición personal. Con dos zarpazos finales, el “7” aprovechó la voracidad de un campeón que, aunque no brilla con la continuidad de antaño, conserva ese instinto asesino capaz de convertir cualquier duda en un ciclón. Stamford Bridge dictará sentencia, pero el PSG ya tiene pie y medio en cuartos.

Ficha técnica

París SG (5): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Zaïre-Emery (Lucas Hernandez, minuto 78), Vitinha, Joao Neves; Doué (Kvaratskhelia, minuto 62), Dembélé (Lee, minuto 69) y Barcola (Mayulu, minuto 78).

Chelsea FC (2): Jörgensen; Malo Gusto (Garnacho, minuto 88), Fofana, Cholobah, Cucurella; James, Caicedo; Palmer (Lavia, minuto 83), Fernández, Neto y Joao Pedro (Delap, minuto 83).

Goles: 1-0, minuto 10: Barcola. 1-1, minuto 28: Gusto. 2-1, minuto 40: Dembélé. 2-2, minuto 57: Fernández. 3-2, minuto 74: Vitinha. 4-2, minuto 86: Kvaratskhelia. 5-2, minuto 94: Kvaratskhelia.

Árbitro: Alejandro Hernández (España). Amonestó a Kvaratskhelia.

Incidencias: Partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, disputado en el Parque de los Príncipes de París ante unos 47.000 espectadores.

Fuente: EFE