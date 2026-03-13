Roma da luz verde al nuevo estadio, con una inversión de 1.000 millones para el futuro “giallorosso”

Tras la presentación del proyecto el pasado 23 de diciembre de 2025, la municipalidad ha cerrado la primera etapa para dar inicio a la fase técnica. Según las estimaciones oficiales, los trámites administrativos —incluyendo las evaluaciones ambientales— podrían concluir antes del verano, permitiendo que las máquinas comiencen a trabajar en 2027.

El alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, detalló el proceso tras la votación: “La votación ha puesto fin al proceso de autorización de la administración y ahora pasamos a la fase técnica. Tendrá lugar la Conferencia de Servicios, que se prolongará durante unos meses, ya que en ella se incluirá también la evaluación de impacto ambiental. Una vez concluida la Conferencia de Servicios, se cerrará el proceso y podrán comenzar las obras. Mi deseo es que a principios de 2027 se pueda celebrar la colocación de la primera piedra”.

Un estadio de nivel europeo

La infraestructura no solo busca beneficiar al club, sino que está diseñada para ser una de las sedes principales de la Eurocopa 2032, certamen que Italia organizará en conjunto con Turquía. Gualtieri se mostró entusiasta respecto al rol internacional del recinto: “El estadio será magnífico y estará listo para cobrar vida con la pasión de los aficionados del Roma y con la Eurocopa 2032”.

Impacto económico y urbano

De la inversión total de 1.000 millones de euros, se estima que 700 millones se destinarán estrictamente a la edificación del estadio (con capacidad para 60.000 espectadores), mientras que los 300 millones restantes se invertirán en la remodelación de los alrededores y la creación de nuevas zonas verdes.

En una entrevista con Sky Sports Italia, el mandatario romano subrayó el beneficio para las arcas públicas: “Es un excelente negocio también para la administración y la ciudad, porque se trata de una inversión de 1000 millones, sin que los contribuyentes tengan que aportar ni un solo euro y con 100 millones destinados a la ciudad por parte del Roma”.

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Un día histórico para la capital

La ubicación elegida en Pietralata, al noreste de la ciudad, busca revitalizar una zona estratégica de la capital italiana. El alcalde concluyó destacando la integración del proyecto con la vida cotidiana de los ciudadanos: “Hoy es un día histórico no solo para los amantes del fútbol, sino también para Roma y para los romanos. Estamos deseando que este estadio sea una realidad. Este proyecto garantiza el equilibrio infraestructural y la sostenibilidad medioambiental. No se trata de un espacio cerrado pensada únicamente para los días de partido, sino de un proyecto amplio, al alcance de toda la ciudad. Estamos a punto de dotar a la ciudad de una instalación moderna, integrada en el tejido urbano, capaz de generar una revitalización y de aportar nuevos espacios verdes y nuevas infraestructuras a la ciudad”.

Con este paso, la Roma se encamina a unirse al selecto grupo de clubes italianos propietarios de su propio estadio, como la Juventus, Atalanta y Udinese, además de los gigantes de Milán (Inter y Milan) que recientemente adquirieron San Siro.

Fuente: EFE