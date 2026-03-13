Santiago Wanderers se acerca a semifinales y Nacional mantiene opciones

Ignacio Flores, al minuto 63, y Christian Silva, de penalti a los 87, marcaron los goles del triunfo del equipo chileno, que lidera el Grupo C.

En el otro encuentro de la jornada, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana, el uruguayo Nacional superó a Liga de Quito con anotaciones de Mateo Soria a los minutos 21 y de Juan Ignacio García a los 23, mientras que Jarold Méndez descontó para el conjunto ecuatoriano al minuto 60.

Con estos resultados, Santiago Wanderers suma 6 puntos y cerrará la fase de grupos frente a Liga de Quito, que tiene un entero. Nacional, con tres puntos, se enfrentará a Belgrano, que también suma uno.

La tercera fecha del Grupo A se disputará este viernes con los partidos entre el venezolano Estudiantes de Mérida y el boliviano, así como el brasileño Flamengo, frente al colombiano Independiente Medellín.