Fútbol Internacional
13 de marzo de 2026 - 00:15

Santiago Wanderers se acerca a semifinales y Nacional mantiene opciones

Imagen sin descripción

Quito, 12 mar (EFE).- El chileno Santiago Wanderers venció este jueves por 2-0 al argentino Belgrano y, con 6 puntos, se acercó a las semifinales de la Copa Libertadores Sub-20 que se disputa Quito, mientras que el uruguayo Nacional se impuso por 2-1 a Liga de Quito y quedó con alguna opción para seguir en el torneo.

Por EFE

Ignacio Flores, al minuto 63, y Christian Silva, de penalti a los 87, marcaron los goles del triunfo del equipo chileno, que lidera el Grupo C.

En el otro encuentro de la jornada, disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado de la capital ecuatoriana, el uruguayo Nacional superó a Liga de Quito con anotaciones de Mateo Soria a los minutos 21 y de Juan Ignacio García a los 23, mientras que Jarold Méndez descontó para el conjunto ecuatoriano al minuto 60.

Con estos resultados, Santiago Wanderers suma 6 puntos y cerrará la fase de grupos frente a Liga de Quito, que tiene un entero. Nacional, con tres puntos, se enfrentará a Belgrano, que también suma uno.

La tercera fecha del Grupo A se disputará este viernes con los partidos entre el venezolano Estudiantes de Mérida y el boliviano, así como el brasileño Flamengo, frente al colombiano Independiente Medellín.