13 de marzo de 2026 - 11:00

Sorloth y Llorente, con el grupo; Barrios y Mendoza, bajas

Majadahonda (Madrid), 13 mar (EFE).- Alexander Sorloth y Marcos Llorente, futbolistas del Atlético de Madrid, se reincorporaron este viernes al trabajo con el grupo, listos para el partido de este sábado contra el Getafe, en el que Diego Simeone, entrenador del equipo rojiblanco, tiene las bajas por lesión de los medios Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza.

Por EFE

El atacante noruego no se entrenó el jueves por motivos personales, mientras que el lateral internacional español se ejercitó en el gimnasio por el golpe con herida en el tobillo derecho que sufrió en el choque del pasado martes de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Tottenham, con victoria del conjunto rojiblanco por 5-2.

En cambio, Simeone tiene las bajas de Pablo Barrios, por una lesión muscular sufrida el jueves en la recta final del entrenamiento y que lo mantendrá fuera de acción entre tres y cuatro semanas, y Rodrigo Mendoza, con un esguince en el tobillo derecho del duelo de hace una semana contra la Real Sociedad en el estadio Metropolitano.