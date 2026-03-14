0-1. El Brighton se acerca a puestos europeos

Los visitantes, que venían de perder ante el Arsenal, líder la Premier League, consiguieron los tres puntos después de que Minteh anotase el empezar la segunda parte al realizar un centro que se coló en la portería al pegar mal a la pelota.

Tras el tanto, el Brighton mantuvo la ventaja e incluso pudo aumentar diferencias con un disparo del paraguayo Diego Gómez.

Por su parte, el Sunderland pudo igualar en los minutos finales, pero el cabezazo de Omar Alderete se topó con un inspirado Bart Verbruggen, que realizó tres paradas de mérito.

Con esta victoria, los pupilos de Fabian Hurzeler se colocan en la décima posición con un balance de 10 victorias, 10 empates y 10 derrotas, a solo ocho puntos de los puestos europeos, mientras que el Sunderland se mantiene con 40 puntos, los mismos que el Brighton, pero desciende hasta la duodécima plaza por el 'golaverage' particular.