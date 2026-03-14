Algo más que el quinto puesto en juego

El conjunto sevillano es quinto con 43 puntos y el vigués sexto con tres menos, situación muy apretada que se ajusta más después de que en la primera vuelta empataran a uno en la sexta jornada en el partido disputado en el estadio de Balaídos.

El entrenador de los béticos, el chileno Manuel Pellegrini, después de la derrota en Atenas ante el Panathinaikos (1-0), quiso pasar página y recordar la importancia de la visita del equipo gallego, así que sin casi tiempo para preparar la cita, después de que la expedición regresara a la capital andaluza en la tarde de viernes, este sábado ultimó los detalles del partido.

Debido a la trascendencia de los dos encuentros, el técnico chileno deberá meditar bien el reparto de minutos y las alineaciones, aunque mantiene las bajas seguras por lesión de Isco Alarcón y del argentino Giovani Lo Celso, a los que se ha unido ahora el central Diego Llorente, titular el pasado jueves pero que acabó con un golpe que lo deja fuera de la convocatoria.

Pellegrini, además de anunciar la baja de Llorente, también desveló este sábado con su comparecencia de prensa que vuelve a la citación el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, quien ya trabajaba con el grupo en los últimos días tras una larga ausencia después del choque que se produjo con Isco en un partido europeo y que aún tiene al malagueño en proceso de recuperación.

Para recibir al Celta, se prevé la vuelta del meta Álvaro Vallés, después de estar bajo palos en Atenas Pau López, y también la del mediapunta hispanomexicano Álvaro Fidalgo, que no dispuso de minutos ante el Panathinaikos, mientras que el brasileño Antony Dos Santos sería el que descansaría de inicio pensando en el encuentro europeo del próximo jueves.

Al igual que al conjunto bético, el calendario no da un respiro al Celta. Y, además, esta vez con un choque que puede marcar su futuro en la Liga. El premio de asaltar La Cartuja, donde hace 25 años perdió su segunda final de Copa del Rey ante el Zaragoza, es demasiado jugoso para un equipo que sueña con sacar, por segunda temporada consecutiva, su billete para Europa.

Separados por tan solo tres puntos, en juego también está el ‘goal-average’ después del 1-1 en Balaídos.

Betis y Celta se jugarán su supervivencia en la Liga Europa el próximo jueves. Y ese día Claudio Giráldez no podrá contar con dos de sus pilares por sanción, el delantero Borja Iglesias y el extremo Óscar Mingueza. Por ello, ambos arrancarán como titulares en Sevilla.

El central ghanés Joseph Aidoo y el canterano Fer López, sin minutos ante el Lyon, podrían entrar en el once, al igual que Ferran Jutglà, Hugo Álvarez y Álvaro Núñez, que se estrenaría con la camiseta celeste después de superar la pubalgia con la que llegó desde el Elche.

Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Marc Bartra, Natan, Ricardo Rodríguez; Marc Roca, Fidalgo, Pablo Fornals; Aitor Ruibal, Ez Abde; y Cucho Hernández.

Celta: Radu; Aidoo, Starfelt, Marcos Alonso; Álvaro Núñez o Carreira, Vecino, Sotelo, Mingueza; Fer López, Hugo Álvarez y Borja Iglesias.

Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano).