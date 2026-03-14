Demichelis se estrena en Son Moix en un duelo de urgencias

Los bermellones mejoraron considerablemente su imagen contra Osasuna (2-2) ya con el argentino en el banquillo, pero acumulan una racha de cinco partidos sin ganar ante los rojillos, Real Sociedad (0-1), Celta de Vigo (2-0), Betis (1-2) y Barcelona (3-0).

El clima optimista se ha instaurado en el entorno bermellón desde la llegada del argentino, que ha tratado de cambiar el ambiente negativo que se respiraba en el día a día para revertir una situación peligrosa de cuatro semanas consecutivas en posiciones de descenso.

Para ello, se espera que repita gran parte del once que funcionó en El Sadar, donde Pablo Torre recuperó protagonismo después de muchos meses y se espera que continúe asumiendo responsabilidades con el paso de las semanas.

El que continúa a un ritmo imparable es el kosovar Vedat Muriqi, quien con 18 goles es el segundo máximo artillero de la liga y ha conseguido marcarle ya cinco tantos al Espanyol en sus enfrentamientos con la camiseta del Mallorca.

La principal duda reside en el eje de la zaga por las molestias físicas de Antonio Raíllo, que fue sustituido el pasado fin de semana por molestias y se reincorporó al grupo el viernes con vistas a probarse para la 'final' en Son Moix.

El Espanyol visita al Mallorca después de sumar cuatro puntos de los últimos treinta posibles en este año 2026, en el que todavía no ha ganado, y tras firmar un empate en la anterior jornada contra el Oviedo (1-1), colista de LaLiga, una dinámica que insta a los catalanes a sumar de tres ya.

La enésima reválida para los blanquiazules llega después de mejorar paulatinamente su imagen y su rendimiento, pero sin una victoria que sea el punto de inflexión esperado. Las asignaturas pendientes son las de siempre: mejorar la puntería y la defensa. En este 2026, los periquitos han encajado 22 goles.

El vestuario del Espanyol no se fía de Mallorca, decimoctavo en la clasificación y que trabaja para salir de los puestos de descenso. En este duelo de urgencias, aunque con realidades distintas ya que los catalanes son séptimos, el cuadro visitante espera saber aprovecha la posible ansiedad del rival.

En cuanto a la disponibilidad de la plantilla, el entrenador blanquiazul, Manolo González, recupera al centrocampista Edu Expósito tras cumplir un partido de sanción contra el Oviedo. Habitualmente, es una pieza clave en su once. No estarán los lesionados Fernando Calero, Javi Puado ni Antoniu Roca.

Por su parte, el delantero Pere Milla no ha participado en la sesión de este sábado en el RCDE Stadium al encontrarse con fiebre. El cuerpo técnico ha instado al futbolista a regresar a su casa, pese a que confía en que pueda estar disponible para entrar en la convocatoria.

Por otra parte, el feudo del Mallorca suele ser complicado para los catalanes. En LaLiga, el Espanyol sólo ha ganado tres veces en toda su historia (2010-11, 0-1; 1999-00, 1-3; 1961-62, 1-5). Las cinco visitas más recientes de los periquitos se han saldado con cuatro derrotas y un empate para los visitantes.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Samu Costa, Mascarell, Morlanes, Pablo Torre; Muriqi y Mateo Joseph.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Urko, Edu Expósito, Pol Lozano; Dolan, Terrats y Kike García.

Árbitro: Ricardo de Burgos (Comité Vasco).