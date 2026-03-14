El central de Peñarol Nahuel Herrera será operado en Madrid de una lesión en el hombro

Así lo informó este sábado el equipo Aurinegro en un comunicado en el que detalló que la intervención se llevará a cabo el próximo jueves.

Herrera se lesionó el pasado fin de semana, en el encuentro que Peñarol igualó 1-1 con Danubio. El defensor debió abandonar el campo de juego a los cuatro minutos tras chocar con un adversario y caer sobre su hombro.

De esa forma, el futbolista volvió a lesionarse en dicha zona, algo que ya le había ocurrido en las finales de la última Liga Uruguaya, que su equipo perdió con Nacional.

En la primera de las dos finales, el futbolista chocó con el atacante nigeriano Osinachi Ebere y debió abandonar la cancha tras lesionarse el hombro. De igual forma, Herrera jugó la revancha y salió recién a los 115 minutos.

Tras operarse el próximo jueves, el defensor volverá el fin de semana a Montevideo para comenzar con su recuperación.

Herrera será el segundo jugador de Peñarol que se tratará de una lesión en España durante la presente temporada.

En enero, el recién incorporado Abel Hernández sufrió un problema físico en un amistoso de pretemporada frente al argentino River Plate y en medio de su recuperación se realizó un tratamiento de medicina regenerativa en el Instituto Cugat de Barcelona.