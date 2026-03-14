Giráldez, sobre el uruguayo Vecino: "Tiene una experiencia y liderazgo"

“Hablamos mucho con él de lo que creemos que nos puede aportar, de lo que puede seguir evolucionando como jugador para ayudarnos. Tiene una experiencia y liderazgo innato que nos ayuda en este tipo de partidos”, manifestó en rueda de prensa.

El exfutbolista del Lazio debutó con el Celta en el duelo contra el Espanyol, en el que jugó los últimos minutos tras sustituir en el minuto 88 a Miguel Román. Su primera titularidad en LaLiga la disfrutó ante el Mallorca en la jornada siguiente. Y el pasado jueves, favorecido por la lesión de Román, repitió en el once inicial ante el Lyon.

“Hizo un partido muy completo. En el momento que nos quedamos con uno menos incluso se multiplicó y fue capaz de ayudarnos todavía más. Es un jugador con un poso terrible, que nos ayuda mucho en la falta de experiencia que podemos tener dentro de la plantilla”, explicó Giráldez.