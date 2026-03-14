Pellegrini destaca que el partido ante el Celta es de "siete puntos"

Pellegrini, que compareció en una conferencia de prensa tras el entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva verdiblanca, relató que su equipo está en la quinta posición de la tabla con tres puntos más que el rival del domingo y precisó que el encuentro no es de seis puntos, más bien de siete porque si ganan superarían al conjunto gallego en el coeficiente particular, después del 1-1 con el que acabó la cita de la primera vuelta.

El preparador chileno aseguró que "es un partido importante, no decisivo porque quedarían aún treinta puntos más", e insistió en que "seria un avance, no determinante, pero sí importante" para ese premio adicional que daría la quinta plaza, la posibilidad de jugar la 'Champions'.

Pellegrini anunció que ha incluido en la convocatoria al centrocampista marroquí Sofyan Amrabat tras una larga ausencia por lesión y explicó que "para noventa minutos no está, pero ya no siente temor", en alusión a la lesión que se produjo el pasado 27 de noviembre en un partido en La Cartuja ante el Utrecht neerlandés, cuando se chocó con su compañero Isco Alarcón, quien aún está por ello en proceso de recuperación.

También apuntó que el central Diego Llorente, titular el pasado jueves en Atenas ante el Panathinaikos (1-0) y protagonista al hacer el penalti de la victoria griega y además ser expulsado, salió de ese encuentro con un golpe y no está en la citación.

El técnico sudamericano, preguntado por la mala racha en las últimas semanas, particularmente tras las derrotas el pasado domingo en Getafe (2-0) y el jueves en Atenas, dijo que "la sensación es que al equipo le falta algo porque no viene los resultados".

"Creo que tenemos el setenta por ciento de posesiones y deberíamos hacer más daño", dijo Pellegrini, que puntualizó que "por eso esto es fútbol, no estadísticas" y que el Betis "sigue vigente en dos competiciones" y por ello pidió la "unión entre los hinchas y los jugadores para sacar" los dos próximos encuentros como local, ante el Celta y el Panathinaikos, para que el espera que el equipo esté "más concentrado".

Reconoció que durante la temporada "todos los equipos tienen baches" y que los jugadores pasan "por malos y buenos momentos", pero subrayó que "es este plantel" el que está haciendo una buena temporada y el que no debe "perder la confianza" para llegar bien "al remate final" de la campaña.