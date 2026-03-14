Real Madrid golea y mete presión al Barcelona

El Real Madrid derrotó 4-1 al Elche en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido que encarriló en la recta final del primer acto con tantos de Antonio Rüdiger y Fede Valverde, y en el que Álvaro Arbeloa pudo reservar jugadores en la segunda mitad, acabando el encuentro con siete canteranos y un gran gol de Arda Güler desde su propio campo.
Resultados y goleadores:
* Real Madrid 4-Elche 1. Goles: 39’ Antonio Rüdiger, 45’ Federico Valverde, 66’ Dean Huijsen, 89’ Arda Güler (RM); 85’ Manuel Ángel, en contra (E). Ast: 71.048.
* Real Oviedo 1-Valencia 0. Gol: 30’ David Costas (RO). Ast: 22.826.
* Girona 3-Athletic Bilbao 0. Goles: 4’ Hugo Rincón, 77’ Azzedine Ounahi, 90+2’ Claudio Echeverri (G). Ast: 8.811.
* Atlético de Madrid 1- Getafe 0. Gol: 8’ Nahuel Molina (AM). Exp: 55’ Abdel Abqar (G). Ast: 58.893.
* Alavés 1-Villarreal 1. Goles: 40’ Rafa Marín, en contra (A); 90+6’ Nicolás Pépé (V). Ast: 16.215.
-Domingo: 10:00 Mallorca- Espanyol (ESPN3); 12:15 Barcelona-Sevilla (ESPN3); 14:30 Betis-Celta; 17:00 Real Sociedad - Osasuna. Lunes: 17:00 Rayo-Levante (ESPN3).
* Top 10: Barcelona 67 puntos, Real Madrid 66, Atlético Madrid 57, Villarreal 55, Betis 43, Celta 40, Espanyol 37, Real Sociedad 35, Getafe 35, Athletic 35.