0-0. Calvert-Lewin desperdicia un penalti

El delantero inglés pudo mandar el triunfo a Elland Road y dejar al Leeds mucho más cerca de la permanencia, pero desperdició un penalti en el minuto 40 por mano de Will Hughes antes de que se complicada el encuentro para los de Daniel Farke por la surrealista expulsión de Gudmundsson.

Primero Calvert-Lewin, desde los once metros, engañó al argentino Walter Benítez, pero su disparo no encontró portería. No daba crédito el máximo goleador del equipo ante su fallo, como no dieron crédito cinco minutos después los jugadores del Palace ante la actuación del árbitro.

El colegiado Tom Bramall le mostró la segunda amarilla a Gudmundsson por una entrada en el centro del campo, pero no reparó en que el defensa ya tenía una cartulina. Ante las protestas de los jugadores del Palace y el aviso por el pinganillo, expulsó al sueco, mandando al traste el plan de partido de los de Farke.

Pese a jugar 45 minutos con uno más, los de Oliver Glasner, quizás por el cansancio de haber jugado el jueves en Conference League, no fueron capaces de dejar los tres puntos en casa. Eso sí, les anularon un gol por fuera de juego en la recta final.

El Palace es decimocuarto, con 39 unidades, prácticamente salvado, mientras que al Leeds aún le falta un empujón. Los 'Whites' son decimoquintos con 32 unidades, solo tres más que el West Ham United, el que cierra las posiciones de descenso.