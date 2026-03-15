Almirón conduce al Atlanta United hacia su primer grito de victoria en la MLS

Aunque su nombre no figuró en la lista de goleadores, “Miggy” fue indiscutiblemente el protagonista absoluto del encuentro. Como capitán y conductor del equipo, el canterano de Cerro Porteño fue el responsable directo de las tres anotaciones de la noche. Su visión de juego y determinación en el pase final destrabaron el partido, convirtiéndose en el motor que marcó el ritmo de ataque durante los 88 minutos que permaneció en cancha antes de ser reemplazado por el portugués Pedro Amador.

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Los goles de Atlanta United llevaron la firma de Emmanuel Latte Lath, Tomas Jacob y Aleksei Miranchuk, todos beneficiados por las asistencias del oriundo del barrio San Pablo. Cabe destacar la jugada del tanto de Jacob, la cual nació de una lucida combinación entre el capitán y Matías Galarza. El mediocampista paraguayo cumplió con creces en su primera titularidad, aportando su habitual dinámica y despliegue hasta el minuto 68, momento en el que cedió su lugar al colombiano Steven Alzate.

Este resultado representa un punto de inflexión para el Atlanta United, que logra dejar atrás la racha negativa del arranque. La victoria sobre Philadelphia Union no solo suma los primeros tres puntos en la tabla, sino que exhibe la importancia que tiene Miguel Almirón como el pilar ofensivo del esquema de Gerardo “Tata” Martino. Con este impulso anímico, el equipo encuentra la base futbolística necesaria para encarar este inicio de temporada en el fútbol de los Estados Unidos.

Resumen del triunfo de Atlanta United sobre Philadelphia Union