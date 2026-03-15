Andrés Martín sigue en estado de gracia e iguala a Arribas al frente de la tabla

Dos tantos que permitieron a Andrés, que ya contabiliza los mismos goles que en toda la temporada pasada, sumar un total de siete dianas en los últimos cinco partidos que ha disputado.

De hecho, el atacante racinguista tan sólo ha dejado de marcar en el últimos mes y medio en el encuentro que el equipo santanderino disputó el 28 de febrero en el campo del Castellón y que Andrés Martín no jugó por acumulación de amonestaciones.

Un ritmo goleador que no pudo seguir el delantero del Almería Sergio Arribas que no pudo marcar el sábado en el campo del Zaragoza, tras firmar tres tantos en los dos jornadas precedentes.

-- Clasificación tras la disputa de la 30ª jornada:

- Con 17 goles: Arribas (7p) (Almería); Andrés Martín (2p) (Racing Santander)

- Con 12 goles: Gorka Carrera (Real Sociedad B); Dubasin (BEL) (5p) (Sporting)

- Con 10 goles: Embarba (1p) (Almería); Fuentes (Córdoba); Yeremay (2p) (Deportivo Coruña); Carlos Fernández (2p) (Mirandés); Villalibre (Racing Santander); Juan Otero (COL) (2p) (Sporting)

- Con 9 goles: Marcos Fernández (Ceuta); Eddahchouri (NED) (Deportivo Coruña); David Larrubia (Málaga)

- Con 8 goles: Camara (GUI) y Cala (3p) (Castellón); Martón (2p) (Eibar); Jeremy Arévalo (ECU) (Racing Santander); Ochieng (KEN) (Real Sociedad).

- Con 7 goles: Puertas y Agus Medina (Albacete); Jon Morcillo (1p) (5 con el Albacete) (Almería); Jacobo González (1p) (Córdoba); Adrián Niño (1p) (Málaga); Gelabert (1p) (Sporting); Kodro (BIH) (Zaragoza).

- Con 6 goles: Jefté (2p) (Albacete); Leo Baptistao (BRA) (Almería); Villahermosa Y Min-su (KOR) (Andorra); Tabatadze (GEO) (1p) (Cádiz); Zalazar (Ceuta); Jorge Pascual (1p) y José Arnáiz (Granada); Ale García y Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas); Iñigo Vicente (Racing Santander); Peter Federico (DOM) (Valladolid).

- Con 5 goles: Lautaro (URU) (1p) (Andorra) (Andorra); Fer Niño (Burgos); Brian Ocampo (URU) (Cádiz); Cipenga (CGO) y Suero (1p) (Castellón); Rubén Díez (4p) (Ceuta); Manu Justo (1p) y Luis Chacón (Cultural); David Mella (Deportivo); Alemañ y Gonzalo Petit (URU) (4 con el Mirandés) (Granada); Enol (Huesca); Manu Fuster (Las Palmas); Alex Millán (Leganés); Rafa Rodríguez (Málaga); Astiazaran (Real Sociedad B); Chuki (1p) y Latasa (2p) (Valladolid); Dani Gómez (Zaragoza)

- Con 4 goles: Miguel de la Fuente (2 con el Leganés) (Almería); Cerdà (Andorra); Curro (2p) (Burgos); García Pascual y Dawda (MAU) (Cádiz); Matos (Ceuta); Mario Soriano (Deportivo); José Corpas (2p) (Eibar); Sielva (2p) (Huesca); Lukovic (SRB) y Enrique Clemente (Las Palmas); Diego García (2p) y Duk (CVE) (Leganés); Javi Hernández (Mirandés); Peio Canales (Racing); Amath (SEN) (Valladolid)

- Con 3 goles: Chirino (NED), Alex Muñoz y Thalys (BRA) (Almería); Nieto (1p) (Andorra); Mateo Mejía (COL) (1p), Mario González (1p) y Appin (FRA) (Burgos); Doué (FRA), Jakobsen (DEN), Barri y Brignani (ITA) (Castellón); Sergi Guardiola (Córdoba); Ribeiro (BRA), Diego Collado e Iván Calero (Cultural); Stoichkov (Deportivo); Arbilla y Álvaro Rodríguez (Eibar); Alcaraz (Granada); Sergi Enrich y Pulido (Huesca); Roberto López (Leganés); Jauregi (1p), Dani Lorenzo (Málaga); Rafa Bauza (Mirandés); Sangalli y Gustavo Puerta (COL) (Racing); Daniel Díaz (1p) (Real Sociedad B); Gaspar y Pablo Vázquez (Sporting); Meseguer y Marcos André (BRA) (Valladolid).

- Con 2 goles: Escriche, Lazo y Obeng (GHA) (1 con el Ceuta) (Albacete); Nico Melamed, Lopy (SEN), Puigmal (BRA) (Almería); Gael Alonso y Jastin (POR) (Andorra); Grego Sierra (Burgos); Moussa (MAL) (Cádiz); Pablo Santiago y Mabil (AUS) y Gerenabarrena (Castellón); Koné (CIV) y Youness (MAR) (Ceuta); Dalisson, Adilson (POR), Diego Bri, Carracedo (2p) y Requena (Córdoba); Paco Cortés (Cultural); Luismi Cruz, Villares, Mulattieri (ITA) y Nsongo Bil (CAM) (Deportivo); Jon Bautista, Madariaga, Nolaskoain y Adu Ares (Eibar); Faye (SEN), Sola y Lama (Granada); Ntamack (FRA), Kortajarena (1p), Escobar y Álvaro Carrillo (Huesca); Iván Gil, Miyashiro (JPN) y Mika Mármol (Las Palmas); Naim García, Diawara (GUI), Melero, Óscar Plano y Cissé (GUI) (Leganés); Einar, Lobete y Joaquín Muñoz (Málaga); Javi Castro, Manex Lozano y Guliashvili (GEO) (Racing Santander); Mikel Rodríguez, Peru Rodríguez (1p), Jon Balda y Gorosabel (Real Sociedad B); Guille Rosas Andrés Ferrari (URU) (Sporting); Sergi Canós (Valladolid); Soberón y Bakis (TUR) (Zaragoza)

- Con 1 gol: Pepe Sánchez (Albacete); Bonini (ITA), Arnau, Gui Guedes (POR) y Dzodic (SRB) (Almería); Marc Domenech, Olabarrieta, Alex Calvo, Molina, Yeray, Le Normand (FRA) e Imanol García (Andorra); Florian Miguel (FRA), Atienza, Morante e Iñigo Córdoba (Burgos); Suso, Sergio Ortuño, Efe Aghama (NGR), Javi Ontiveros, De la Rosa, Roger Martí, Jorge More y Diarra (MLI) (Cádiz); Sienra (ARG), Mamah (NIG), Douglas (BRA) (1p), Alberto Jiménez y Lucas Alcázar (Castellón); Konrad (USA), Cristian, Carlos Hernández, Campaña, Bodiger (FRA), Albert Caparrós y Domenech (Ceuta); Kevin Medina, Isma Ruiz, Trilli, Vilarrasa, Rubén Alves, Carlos Isaac, Goti y Percan (Córdoba); Hinojo, Sobrino, Pastoriza (ARG), Barzic, Thiago Ojeda (ARG) y Tresaco (Cultural); Escudero, Barcia, Quagliata (ITA) y Altimira (Deportivo); Jon Magunazelaia, Sergio Cubero, Javi Martínez y Olaetxea (Eibar); Hongla (CMR), Pablo Sáenz, Casadesús, Oscar Naasei (GHA), Izán y Diocou (Granada); Dani Ojeda, Liberto, Daniel Luna (COL), Ángel Pérez y Portillo (Huesca); Barcia, Pejiño, Estanis, Kirian, Viera (1p) y Sandro Ramírez (Las Palmas); Rubén Peña y Asué (GEQ) (Leganés); Ochoa (IRL) y Dotor (Málaga); Pablo López, Barea, Alex Cardero, Alberto Marí, Varela, Adrián Pica y Maras (SRB) (Mirandés); Facu González (URU), Maguette Gueye (SEN), Suleiman (GAM), Manu Hernando y Mantilla (Racing Santander); Mariezkurrena (1p), Lebarbier (FRA), Osazuwa, Marchal, Mariezkurrena y Carbonell (Real Sociedad B); Perrin (FRA), Manu Rodríguez y Pablo García (Sporting); Maroto, Ponceau (FRA), Jorge Delgado, Pablo Tomeo, David Torres y Juric (CRO) (Valladolid); Bazdar (BIH), Sebas Moyano, Aguirregabiria, Toni Moya, Francho, Tachi, Akouokou (CIV), Jawad El Yamiq (MAR) y Rober (Zaragoza).

- En propia meta: Córdoba (Burgos, ante Leonesa), Sergio Barcia (Las Palmas, ante Andorra), Agote (Real Sociedad B, contra Cádiz), Enrique Clemente (Las Palmas, contra Real Sociedad B), Petxarromán (Andorra, contra Córdoba); Álvaro Carrillo (Huesca, contra Deportivo); Balda (Real Sociedad B, contra Eibar); Sergi Guardiola (Córdoba, contra Real Sociedad B); Saidu (GHA) (Zaragoza, contra Córdoba); Mantilla (Racing Santander, contra Deportivo); Oscar (GHA) (Granada, contra Zaragoza); Juan Soriano (Leganés, contra Ceuta); Noubi (BEL) (Deportivo, contra Córdoba; Radovanovic (SRB) (Zaragoza, contra Cádiz); Einar (Málaga, contra Albacete); Jaouab (MAR) (Valladolid, contra Leganés); Iker Álvarez (AND) (Córdoba, contra Huesca); Climent (Cádiz, contra Granada); Jawad El Yamiq (MAR) (Zaragoza, contra Eibar); Javier Villar (Deportivo, contra Albacete); Sanseviero (URU) (Valladolid, contra Granada); Bonini (ITA) (Almería, contra Albacete); Chupe (Málaga, contra Valladolid); Bernal (Sporting, contra Andorra).