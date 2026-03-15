Banda recibe el alta médica tras pasar la noche en el hospital

"El futbolista Lameck Banda fue dado de alta esta mañana del Hospital Cardarelli tras una serie de pruebas que dieron resultado negativo", informó el Lecce.

El futbolista acabó en el suelo por lo que apunta a ser un dolor en la parte superior diestra del pecho provocado por un golpe que recibió en los segundos previos, en un lance con el español Miguel Gutiérrez, jugador partenopeo.

Fue en los últimos compases del duelo (2-1), cerca del banquillo del Nápoles, lo que provocó la alarma de un Antonio Conte, entrenador del Nápoles, que rápidamente entró al campo para llamar la atención de colegiado y servicios médicos de ambos equipos.

Banda fue evacuado consciente y bajo el aplauso del Maradona, totalmente en silencio durante los tensos minutos en los que fue atendido en el terreno de juego.

El partido continuó con normalidad debido al mensaje de calma que enviaron tanto los equipos médicos de ambos clubes como el del estadio, reforzado tras el duelo en palabras de ambos entrenadores.