Bayern Múnich queda sin porteros tras lesión de Ulreich

Sven Ulreich jugó el sábado en Leverkusen por primera vez desde el 21 de setiembre de 2024. Autor de una actuación sobresaliente, permitió al Bayern conservar el punto del empate 1-1, a pesar de haber terminado el encuentro con nueve jugadores contra once.

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El portero sintió una molestia al final del partido y las pruebas realizadas este domingo en Múnich revelaron una “rotura fibrilar a la altura de los aductores del muslo derecho”.

El Bayern no precisa la duración de su baja. La mala racha de los guardametas del campeón alemán continúa. La semana pasada, Manuel Neuer había regresado contra el Borussia Mönchengladbach tras una rotura en el gemelo izquierdo sufrida el 21 de febrero contra el Eintracht Fráncfort, pero tuvo que ceder su puesto a Jonas Urbig en el descanso debido a una recaída en ese gemelo.

Urbig sufrió el martes una conmoción cerebral, después de un violento golpe en la cabeza con los pies del delantero del Atalanta de Bérgamo Nikola Krstovic, durante la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones (victoria muniquesa por 6-1).

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Antes del desplazamiento a Leverkusen, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, había indicado que Manuel Neuer debería regresar después del parón internacional de finales de marzo, mientras que en el caso de Jonas Urbig dependerá de la opinión médica su “autorización para entrenarse” .

Las opciones son escasas para Kompany antes del partido de vuelta de octavos de final Champions del miércoles: Jannis Bärtl, de 19 años y #2 del equipo filial que milita en la cuarta división alemana, o Leonard Prescott, de 16 años y #1 en el equipo Sub 19.

El sexto portero inscrito en la Liga de Campeones por el Bayern, Leon Klanac (19 años) , habitual #1 del filial, también está lesionado y de baja desde principios de diciembre. AFP