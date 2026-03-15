Fútbol Internacional
15 de marzo de 2026 - 19:22

El AC Milan pierde y deja escapar al Inter

El centrocampista croata del AC Milan, Luka Modric (número 14), corre con el balón frente al delantero danés de la Lazio, Gustav Isaksen (número 18), durante el partido de la Serie A italiana entre la Lazio y el AC Milan en el Estadio Olímpico de Roma el 15 de marzo de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)
El centrocampista croata del AC Milan, Luka Modric (número 14), corre con el balón frente al delantero danés de la Lazio, Gustav Isaksen (número 18), durante el partido de la Serie A italiana entre la Lazio y el AC Milan en el Estadio Olímpico de Roma el 15 de marzo de 2026. (Foto de Alberto PIZZOLI / AFP)202441+0000 ALBERTO PIZZOLI

El AC Milan desperdició la ocasión de reducir la desventaja con su vecino interista al frente de la clasificación de la Serie A, al perder en Roma ante la Lazio (1-0), este domingo en la 29ª fecha del campeonato italiano.

Por ABC Color

Segundo (60 puntos) a ocho puntos del Inter, el conjunto rossonero no logró sacar rédito del empate de los nerazzurri el sábado ante Atalanta (1-1). Más bien deberán mirar hacia atrás, con el Napoli a un punto merced a su victoria ante el Lecce (2-1) el sábado, a nueve fechas para el final.

Este revés también pone fin a la condición de invicto a domicilio del AC Milan esta temporada, una racha que se detiene en nueve victorias y cinco empates.

Y el Como sigue con paso firme en su objetivo de disputar por vez primera la Liga de Campeones, después de vencer horas antes 2-1 a una Roma que se quedó con un hombre menos.

Resultados y goleadores:

* Lazio 1-Milan 0. Gol: 27’ Gustav Isaksen (L).

* Como 2- Roma 1. Goles: 7’ Donyell Malen, de penal (R); 59’ Anastasios Douvikas, 79’ Diego Carlos (C). Exp: 64’ Wesley Franca (R).

* Hellas Verona 0-Genoa 2. Goles: 61’ Vítor Oliveira, 86’ Leo Østigård (G).

* Sassuolo 0-Bolonia 1. Gol: 6’ Thijs Dallinga (B).

* Pisa 3-Cagliari 1. Goles: 9’ Stefano Moreo, de penal, 52’, 54’ António Caracciolo (P); 67’ Leonardo Pavoletti (C). Exp: 37’ Rafiu Durosinmi (P); 81’ Adam Obert (C).

-Sábado:

* Inter 1-Atalanta 1. Goles: 26’ Francesco Pio Esposito (I); 82’ Nikola Krstovic (A). Exp: 85’ Cristian Chivu (DT Inter). Ast: 74.364.

* Napoli 2-Lecce 1. Goles: 3’ Jamil Siebert (L); 46’ Rasmus Højlund, 67’ Matteo Politano (N). Ast: 50.000.

* Udinese 0-Juventus 1. Goles: 38’ Jeremie Boga (J). Ast: 38.000.

* Torino 4-Parma 1. Goles: 3’ Giovanni Simeone, 55’ Emirhan Ilkhan, 56’ Mandela Keita, en contra, 90+1’ Duvan Zapata (T); 20’ Mateo Pellegrino (P).

-Lunes: 16:45 Cremonese - Fiorentina.

* Top 10: Inter 68 puntos, Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bolonia 42, Lazio 40, Sassuolo 38.

-Goleadores. Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter). Con 10: Rasmus Højlund (Napoli) y Anastasios Douvikas (Como).