El AC Milan pierde y deja escapar al Inter

Segundo (60 puntos) a ocho puntos del Inter, el conjunto rossonero no logró sacar rédito del empate de los nerazzurri el sábado ante Atalanta (1-1). Más bien deberán mirar hacia atrás, con el Napoli a un punto merced a su victoria ante el Lecce (2-1) el sábado, a nueve fechas para el final.
Este revés también pone fin a la condición de invicto a domicilio del AC Milan esta temporada, una racha que se detiene en nueve victorias y cinco empates.
Y el Como sigue con paso firme en su objetivo de disputar por vez primera la Liga de Campeones, después de vencer horas antes 2-1 a una Roma que se quedó con un hombre menos.
Resultados y goleadores:
* Lazio 1-Milan 0. Gol: 27’ Gustav Isaksen (L).
* Como 2- Roma 1. Goles: 7’ Donyell Malen, de penal (R); 59’ Anastasios Douvikas, 79’ Diego Carlos (C). Exp: 64’ Wesley Franca (R).
* Hellas Verona 0-Genoa 2. Goles: 61’ Vítor Oliveira, 86’ Leo Østigård (G).
* Sassuolo 0-Bolonia 1. Gol: 6’ Thijs Dallinga (B).
* Pisa 3-Cagliari 1. Goles: 9’ Stefano Moreo, de penal, 52’, 54’ António Caracciolo (P); 67’ Leonardo Pavoletti (C). Exp: 37’ Rafiu Durosinmi (P); 81’ Adam Obert (C).
-Sábado:
* Inter 1-Atalanta 1. Goles: 26’ Francesco Pio Esposito (I); 82’ Nikola Krstovic (A). Exp: 85’ Cristian Chivu (DT Inter). Ast: 74.364.
* Napoli 2-Lecce 1. Goles: 3’ Jamil Siebert (L); 46’ Rasmus Højlund, 67’ Matteo Politano (N). Ast: 50.000.
* Udinese 0-Juventus 1. Goles: 38’ Jeremie Boga (J). Ast: 38.000.
* Torino 4-Parma 1. Goles: 3’ Giovanni Simeone, 55’ Emirhan Ilkhan, 56’ Mandela Keita, en contra, 90+1’ Duvan Zapata (T); 20’ Mateo Pellegrino (P).
-Lunes: 16:45 Cremonese - Fiorentina.
* Top 10: Inter 68 puntos, Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bolonia 42, Lazio 40, Sassuolo 38.
-Goleadores. Con 14 goles: Lautaro Martínez (Inter). Con 10: Rasmus Højlund (Napoli) y Anastasios Douvikas (Como).