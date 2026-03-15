El portero Ulreich también se lesiona, tras Neuer y Urbig, y es baja contra el Atalanta

“El portero estará de baja por el momento”, informó el club bávaro, que el pasado 7 de marzo confirmó una nueva lesión de Neuer, recién reaparecido en competición y con una “pequeña rotura muscular en el gemelo izquierdo” desde el pasado 7 de marzo, con lo que tampoco estará listo aún para recibir al Atalanta, salvo que acelere su recuperación.

Igualmente, Jonas Urbig, el sustituido de Neuer, se lesionó en el encuentro de ida del pasado martes, al sufrir una “conmoción cerebral” frente al Atalanta.

El club bávaro no especificó el período de ausencia del guardameta, que no pudo jugar este sábado contra el Bayer Leverkusen en el Bay Arena, donde el titular fue Ulreich.

De los otros tres porteros inscritos por el Bayern Múnich en esta edición de la Liga de Campeones, con Leon Klanac también lesionado, están disponibles Leonard Prescott, juvenil de 16 años, internacional alemán sub-17 y que ya estuvo en el banquillo ante el Bayer Leverkusen, y Jannis Bartl, guardameta del filial del club bávaro de 19 años.

El Bayern Múnich tiene una ventaja de cinco goles sobre el Atalanta, tras el triunfo por 1-6 en el duelo de ida en Italia.