El presidente de la AFA lamentó la cancelación de Finalíssima

"Desde la AFA lamentamos profundamente que, a pesar de la voluntad y los esfuerzos realizados, no haya sido posible concretar este encuentro que tanto esperaban los hinchas del fútbol", afirmó Tapia en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Afirmó que la AFA defendió desde el inicio que el partido se jugara en un terreno neutral "para garantizar la equidad deportiva” y señaló: "La propuesta inicial de disputarlo en Madrid -de la cual tomamos conocimiento a través de los medios de comunicación- no respetaba ese principio”.

Agregó que Argentina aceptó la opción de disputar el encuentro en Italia el 27 de marzo, pero pidió modificar la fecha al día 31.

Tapia -al igual que un comunicado de la Conmebol y la AFA difundido este domingo- aseguró que la UEFA comunicó que ese día “no era viable” y el partido fue cancelado.

La UEFA, en tanto, afirmó en otro comunicado que exploró "varias alternativas viables", pero "todas ellas resultaron finalmente inaceptables" para la AFA.

El partido entre los campeones de Europa y América iba a ser el último encuentro internacional previo al Mundial 2026, una prueba clave para ambas selecciones. La primera edición la ganó Argentina en 2022, el mismo año en que ganó el Mundial, tras derrotar a Italia por 3-0 en el estadio de Wembley, en Londres.

Argentina disputará amistosos con Argelia, Austria y Jordania, y España jugará contra Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay antes del debut mundialista en junio.