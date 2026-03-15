Florentín anota y lidera con Independiente Rivadavia

En el estadio de La Plata, José Florentín marcó en el minuto 39 para el 2-2 transitorio de Independiente Rivadavia, tras una gran jugada personal.

En Independiente también jugó el delantero Alex Arce, quien participó en la jugada que terminó en el gol en contra de Enzo Martínez (90+4’) para el triunfo agónico de la “Lepra Mendocina”. El zaguero Iván Villalba se quedó entre los suplentes.

* En el estadio Monumental, Sebastian Driussi (41’) y Ian Subiabre (71’) marcaron los goles para el triunfo 2-0 de River ante el Sarmiento de Junior Marabel. Fue el segundo triunfo al hilo para el equipo de Eduardo Coudet, quien había reemplazado a Marcelo Gallardo.

* En el clásico de Córdoba y con presencia paraguaya, el Belgrano de Alcides Benítez empató de local 0-0 con el Talleres de Ronaldo Martínez y Alexandro Maidana.

* Resultados: Platense 0-Vélez 2; Rosario Central 2-Banfield 1; Gimnasia LP 2- Ind. Rivadavia 3; Belgrano 0-Talleres 0; River 2-Sarmiento 0. Más tarde: Tigre-Argentinos; Unión -Boca.

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Lunes: 15:30 Barracas Central -Atl. Tucumán (TyC); 15:30 Aldosivi -Huracán; 18:30 San Lorenzo -Defensa (TyC); 20:00 Racing -Estudiantes RC; 22:15 Instituto -Independiente (TyC).

Martes: 19:00 Lanús -Newell’s; 21:15 Central Córdoba -Deportivo Riestra; 21:15 Gimnasia Mendoza -Estudiantes LP.

* Posiciones. Grupo A: Vélez 22 puntos, Unión 15, Estudiantes LP 15, Talleres 15, Independiente 14, Platense 14, Boca 13, San Lorenzo 13, Defensa 13, Lanús 12, Central Córdoba 9, Gimnasia Mendoza 9, Instituto 8, Riestra 6, Newell’s 3.

Grupo B: Ind. Rivadavia 20, Belgrano 19, Rosario Central 18, River 17, Tigre 16, Gimnasia LP 14, Racing 12, Huracán 12, Barracas 12, Argentinos 10, Banfield 10, Sarmiento 10, Tucumán 6, Aldosivi 4, Estudiantes RC 4.