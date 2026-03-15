Laporta: "Es un resultado contundente que nos da tanta fuerza que nos hace imparables"

Laporta, que ha subido al atril del auditorio acompañado por todos los miembros de su futura junta directiva, ha destacado que es "un apoyo a la obra hecha" que les da "fuerza" para seguir con su proyecto de acabar el Spotify Camp Nou, empezar la construcción del Palau Blaugrana y "fortalecer al primer equipo" con Hansi Flick en el banquillo y Anderson Luis de Souza 'Deco' en los despachos.

"En estas elecciones, ha existido una candidatura que presentaba una propuesta de confrontación y división, y los socios han votado nuestra propuesta con una mayoría muy amplia de que todos juntos defendemos el Barça contra todo y contra todos", ha comentado el presidente electo.

Laporta ha empezado su discurso agradeciendo a "este club maravilloso en que sus socios votan para decidir quien será el presidente y si junta directiva", algo que ha calificado como "único en el mundo".

"Somos un club que vota, los socios se han desplazado en un día espectacular, ha sido una fiesta de la democracia, de civismo y una exaltación de barcelonismo", ha afirmado Laporta, quien ha elogiado a Flick y Deco por haber participado en los comicios.

También ha tenido unas palabras para su contrincante, Víctor Font, al que no ha mencionado directamente. "Me gustaría hacer una referencia a la candidatura contrincante, liderada por el candidato de 'Nosaltres', que también ha permitido que estos comicios fueran una fiesta del barcelonismo. Un aplauso para ellos también", ha añadido.

"Es un resultado contundente, que nos da tanta fuerza que nos hace imparables, no nos parará nadie. Serán los mejores años de nuestras vidas", ha concluido Laporta.