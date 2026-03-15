Laporta: "Veo que nuestra propuesta es un sentimiento mayoritario"

Después de votar poco antes de las 14:00 CET, el abogado barcelonés ha comparecido ante los medios de comunicación para celebrar el alto nivel de participación en los comicios de la entidad.

Un total de 21.978 socios del FC Barcelona habían ejercido su derecho a voto a las elecciones de la entidad a las 13:00 CET, en una participación que apunta a récord absoluto.

"Veo que la respuesta es muy buena y veo a mucha gente que nos está dando apoyo antes de votar y después. Son de esas cosas que emocionan, veo que nuestra propuesta es un sentimiento mayoritario", ha afirmado.

Laporta, que a lo largo de la mañana ha acompañado a votar a leyendas del club como Aitana Bonmatí o Sergio Busquets, ha agradecido la participación de éstas y otras figuras como el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol o el exentrenador de balonmano Valero Rivera.

"Tener un máxima participación en una jornada cívica y democrática demuestra que el Barça es un sentimiento indestructible, que nos hace tener mucha fuerza. He visto gente que ha venido desde muy lejos a votar", ha asegurado.

Laporta ha explicado que vivirá la jornada electoral como lo ha hecho en las primeras horas, dejándose ver por los alrededores del Spotify Camp Nou junto a los votantes.

"No me gusta estar mucho rato dentro de la carpa, me gusta pasear, estar con la gente. Espero que ganemos el partido contra el Sevilla, porque es fundamental. Y, después, a esperar el resultado de las votaciones. Espero que se den lo antes posible para ir a darle un beso a mi madre y, después, me iré seguramente a celebrarlo", ha comentado.

Laporta ha aprovechado también la comparecencia para mostrar su apoyo al director deportivo, Anderson Luis da Souza 'Deco', y a su adjunto, Bojan Krkic, que también han acudido al Spotify Camp Nou para ejercer su derecho a voto.

"Deco y Bojan han sufrido unos ataques muy injustos y, seguramente, el resultado de la votación será que volvemos por la puerta grande y en la tierra de los justos. Es muy emocionante como han resistido a una campaña que ya tendremos tiempo de comentar. Han sufrido unos ataques injustificados que hacían para hacerme daño a mí, y eso es lo que más me ha dolido. Ha sido un ataque innecesario con el que han intentado desestabilizar", ha concluido.