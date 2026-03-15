Manchester United se asienta en el tercer lugar en la Premier

El volante portugués encontró la cabeza del brasileño Casemiro en un córner (52’, 1-0) y habilitó al también brasileño Matheus Cunha (71’, 2-1). Benjamin Sesko hizo después honor a su reputación de suplente de lujo marcando el tercero de los Diablos Rojos en el 81’.

Los tres puntos de este domingo acercan a los Red Devils a la próxima Liga de Campeones, a falta de ocho fechas para el final del campeonato inglés. Arsenal lidera la tabla con 9 puntos de ventaja sobre el Manchester City, que tiene un partido menos.

Más tarde, el Liverpool cedió sobre la hora un empate 1-1 frente al Tottenham. El resultado mantiene al Liverpool fuera del Top 4, en 5ª posición con 49 puntos.

El empate tiene un especial sabor amargo, ya que las derrotas de Aston Villa (4º, 51 puntos) y Chelsea (6º, 48 pts) habrían permitido a los Reds ocupar la cuarta posición en caso de victoria.

Tampoco le sirve en exceso al Tottenham (16º, 30 pts), que sigue a solo una unidad de los puestos de descenso, pero al menos puso fin a una racha de cuatro derrotas desde que Igor Tudor tomó las riendas del equipo.

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* Bruno Fernandes ahora tiene 16 asistencias en la Premier League esta temporada; la mayor cantidad jamás lograda por un jugador de Manchester United en una sola campaña en la competición, superando las 15 de David Beckham en 1999-00.

* Dominik Szoboszlai ha marcado cuatro goles de tiro libre directo en la Premier League esta temporada, la mayor cantidad jamás anotada por un jugador del Liverpool en una sola campaña en la competición, solo superado por David Beckham en 2000-01 y Laurent Robert en 2001-02 (ambos con 5).

Resultados y goleadores:

* Manchester United 3- Aston Villa 1. Goles: 53’ Casemiro, 71’ Matheus Cunha, 81’ Benjamín Sesko (MU); 64’ Ross Barkley (AV). Ast: 73.997.

* Crystal Palace 0-Leeds 0. Incidencia: 45’ Dominic Calvert-Lewin (L) falló un penal. Exp: 45+5’ Gabriel Gudmundsson (L). Ast: 25.155.

* Nottingham 0-Fulham 0. Ast: 30.013.

* Liverpool 1-Tottenham 1. Goles: 18’ Dominik Szoboszlai (L); 90’ Richarlison (T). Ast: 60.386.

-Lunes: 17:00 Brentford- Wolves (ESPN2).

-Sábado:

* Sunderland 0-Brighton 1. Gol: 58’ Yankuba Minteh (B). Ast: 45.497.

* Burnley 0-Bournemouth 0. Ast: 20.281.

* Chelsea 0-Newcastle 1. Gol: 18’ Anthony Gordon (N). Ast: 39.857.

* Arsenal 2-Everton 0. Goles: 89’ Viktor Gyökeres, 90+7’ Max Dowman (A). Ast: 60.176.

* West Ham 1-Manchester City 1. Goles: 31’ Bernardo Silva (MC); 35’ Konstantinos Mavropanos (WH). Ast: 62.459.

* Top 10: Arsenal 70 puntos, Manchester City 61, Manchester United 54, Aston Villa 51, Liverpool 49, Chelsea 48, Brentford 44, Everton 43, Newcastle 42, Bournemouth 41.

-Goleadores: Con 22 goles: Erling Haaland (Man. City). Con 18: Igor Thiago (Brentford).