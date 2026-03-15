Mukhtar marca el gol 25.000 de la MLS, 'Tata' Martino suma primer triunfo y Messi descansa

Fue en el minuto 94 del partido de Columbus cuando Mukhtar aprovechó una asistencia del argentino Cristian Espinoza para firmar el gol del triunfo por 1-0 del Nashville contra el Crew.

Esa diana fue la número 25.000 en la temporada regular de la MLS, en sus 31 años de historia.

El paraguayo Miguel Almirón se lució con la camiseta del Atlanta United, al entregar las tres asistencias en el 3-1 de su equipo en casa contra el Philadelphia Union.

El paraguayo, que nunca había dado tres asistencias en un partido, se convirtió en el jugador que más pases de gol ha dado con el Atlanta United (38).

Emmanuel Latte Lath, Tomas Jacob y Aleksey Miranchuk anotaron los goles decisivos para que el equipo de 'Tata' Martino celebrara los primeros tres puntos de su campaña después de tres derrotas de tres.

Inter Miami rotó a Messi y se quedó sin goles en su visita al Charlotte, en la que el técnico Javier Mascherano acabó expulsado en el tiempo añadido por protestar reiteradamente al colegiado.

El partido de Charlotte vio, por otro lado, el debut del lateral español Sergio Reguilón con el Inter Miami.

Messi se cayó de la lista del Inter Miami con la mirada puesta en el partido de vuelta de los octavos de final de la ConcaChampions contra el Nashville, que se disputará el miércoles en Miami tras el 0-0 de la ida.

Fue el segundo 0-0 seguido para el Inter Miami, que en la MLS había comenzado el año con derrota contra Los Ángeles FC antes de sumar dos victorias contra el Orlando City y el DC United.

Al acabar el partido, el entrenador asistente del Inter Miami, Javi Morales, aseguró la roja a Mascherano fue "un malentendido" y que el colegiado estuvo demasiado "sensible".

El New York City sumó su tercera victoria consecutiva al imponerse por 3-1 al Colorado Rapids con doblete del argentino Nicolás Fernández.

El delantero argentino lleva ya cuatro goles en cuatro jornadas de la MLS y es el segundo máximo artillero, empatado con el británico Sam Surridge y el brasileño Joao Klauss, detrás del croata Petar Musa, que suma cinco.

En el Oeste, el San Diego se dejó dos puntos en Dallas pese a estar arriba 3-1. Un doblete de Musa, culminado en el 95, salvó un punto para los texanos y acabó con el camino perfecto de los californianos en lo que va de la MLS.

También remontó el DC United, que ganó por 2-1 al Chicago Fire a domicilio pese a recibir el 0-1 en el minuto 81. Matti Peltola igualó en el 84 y, diez minutos después, el israelí Tai Baribo anotó el tanto de la victoria desde el punto de penalti.