Paraguay cita a naturalizados Olveira y Magalhaes para amistosos ante Grecia y Marruecos

El llamado de Olveira -que completó su naturalización hace 10 días- era un secreto a voces en Paraguay, donde defiende desde enero de 2021 el arco del Club Olimpia en medio de grandes actuaciones que en los últimos meses se han combinado con la falta de continuidad del que fuera el ciudavallas titular de la Albirroja en las eliminatorias, Roberto ‘Gatito’ Fernández.

Por su parte, Magalhaes, que nació hace 24 años en Sao Paulo y es mediocampista del Palmeiras, obtuvo en febrero la nacionalidad de Paraguay, un país con el que ha dicho sentir "un enlace muy fuerte" y del que era natural su abuela paterna.

Ambos jugadores tendrán la oportunidad de estrenarse con la Albirroja que comanda el argentino Gustavo Alfaro el 27 y el 31 de marzo, cuando Paraguay se enfrente a Grecia y Marruecos, respectivamente, en partidos amistosos de preparación a la Copa del Mundo.

Otras novedades en la lista son el central del Lanús José Canale, el lateral del Talleres de Córdoba Alexandro Maidana y el volante del Portsmouth inglés Gustavo Caballero.

En la convocatoria de 26 futbolistas también destacan los llamados de Julio Enciso, Antonio Sanabria y Diego Gómez, la base ofensiva de la selección Guaraní, que ganó uno de los seis billetes directos de la Conmebol a la Copa del Mundo.

Porteros: Roberto ‘Gatito’ Fernández (Cerro Porteño-Paraguay), Orlando Gill (San Lorenzo-Argentina), Gastón Olveira (Olimpia-Paraguay).

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras-Brasil), Omar Alderete (Sunderland-Inglaterra), Junior Alonso (Mineiro-Brasil), Fabián Balbuena (Gremio-Brasil), Gustavo Velásquez (Cerro Porteño-Paraguay), José Canale (Lanús-Argentina), Juan Cáceres (Dínamo Moscú-Rusia), Alan Benítez (Libertad-Paraguay), Alexandro Maidana (Talleres-Argentina).

Mediocampistas: Matías Galarza (Atlanta-MLS), Andrés Cubas (Vancouver-MLS), Braian Ojeda (Orlando-MLS), Damián Bobadilla (Sao Paulo-Brasil), Diego Gómez (Brighton-Inglaterra), Alejandro Gamarra (Al Ain-EAU), Mauricio Magalhaes (Palmeiras-Brasil), Miguel Almirón (Atlanta-MLS), Gustavo Caballero (Portsmouth-Inglaterra).

Delanteros: Ramón Sosa (Palmeiras-Brasil), Gabriel Ávalos (Independiente-Argentina), Julio Enciso (Racing de Estrasburgo-Francia), Antonio Sanabria (Cremonese-Italia), Álex Arce (Rivadavia-Argentina).