Serbia anuncia amistoso ante España el 27 de marzo

"La situación de seguridad en Oriente Medio también ha afectado a los planes de la selección serbia "A" y a los partidos de nuestra selección nacional masculina este mes. A pesar de todos los esfuerzos, viajar a Doha no es posible por las razones antes mencionadas, por lo que los partidos amistosos en la capital de Qatar ya no son una opción", publica el organismo balcánico.

"Serbia se enfrentará a la actual campeona de Europa, España, como visitante el 27 de marzo, y cuatro días después recibirá a la selección nacional de Arabia Saudí", anuncia la Federación de este país, que no precisa el escenario de los dos encuentros.

"Han quedado atrás días y semanas de complejas negociaciones, pero, en definitiva, nos llena de satisfacción que la selección serbia vaya a tener dos pruebas excepcionales este mes. Nos encontramos en la fase final de las negociaciones y, posteriormente, se informará al público sobre los detalles restantes", declaró Branko Radujko, secretario general de la Federación Serbia de Fútbol.

Mientras tanto, la Federación Española, en un escrito en el que confirma la cancelación de la Finalissima ante Argentina en el que asegura que, "de la mano de UEFA" ha ofrecido "todas las posibilidades" para disputarse este duelo, apunta que "paralelamente y de manera responsable para los intereses de la selección española" ha comenzado "las gestiones para garantizar los partidos que jugará en la próxima ventana".

El conjunto de Luis de la Fuente también tenía previsto otro amistoso en Catar ante Egipto el 30 de marzo en el estadio Ahmed bin Ali, tres días después de la Finalissima cancelada.

En su escrito, la RFEF recordó, sobre la Finalissima, que el 16 de mayo de 2025 se iniciaron los trámites para la disputa en Catar del duelo y que tras el conflicto bélico que comenzó el 28 de febrero "todas las instituciones involucradas han entendido que, lamentablemente, era imposible disputar allí los partidos previstos".

"Desde el primer minuto, la Federación ha manifestado su absoluto interés en que este partido se mantenga, al considerar que da prestigio y reputación internacional en una ventana esencial en un año de Mundial. Y, además, ha trabajado intensamente para ello. España estaba dispuesta a jugar tal y como se ha señalado siempre. No ha puesto condiciones", argumenta.

"Desde el primer momento se ha ido de la mano de UEFA para lograr un acuerdo y se han ofrecido todas las posibilidades: Albergar el partido en nuestro país, dado que existe una capacidad organizativa clave que permitiría en poco espacio de tiempo celebrarlo con éxito. Celebrar el partido en sede neutral. Celebrar el partido con otro formato", añade la RFEF, que apunta que pese a todo esto la Finalissima ha sido cancelada hecho que lamenta a la par que agradece a la UEFA su esfuerzo para mantenerla.