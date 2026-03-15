Triplete de Raphinha y 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid

El FC Barcelona, líder de LaLiga, goleó este domingo 5-2 al Sevilla con hat-trick del brasileño Raphinha, resultado que sirve de impulso a los blaugranas antes del duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa contra Newcastle (1-1 en la ida).

Gracias a un triplete del atacante brasileño y a las dianas de Dani Olmo y del portugués João Cancelo, el club catalán recuperó los cuatro puntos de ventaja sobre su principal perseguidor, Real Madrid, que había doblegado el sábado 4-1 al Elche.

* Raphinha Dias ha marcado su tercer hat-trick con el Barcelona en todas las competiciones (173 partidos), convirtiéndose en el primer jugador azulgrana que lo logra en un duelo ante el Sevilla desde Lionel Messi en febrero de 2019.

Resultados de la 28ª jornada:

* Barcelona 5-Sevilla 2. Goles: 9’, 21’, 51’ Raphinha, los dos primeros de penal, 38’ Dani Olmo, 60’ João Cancelo (B); 45+3’ Oso, 90+2’ Djibril Sow (S). Ast: 56.483.

* Mallorca 2-Espanyol 1. Goles: 36’ Charles Pickel (E); 65’ Pablo Torres, 88’ Samú Costa (M). Exp: 54’ Charles Pickel (E). Ast: 17.879.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

* Betis 1-Celta 1. Goles: 4’ Ferran Jutglà (C); 49’ Héctor Bellerín (B). Ast: 58.689

* Real Sociedad 0- Osasuna 0 (en disputa).

-Lunes: 17:00 Rayo-Levante (ESPN3).

-Sábado:

* Real Madrid 4-Elche 1. Goles: 39’ Antonio Rüdiger, 45’ Federico Valverde, 66’ Dean Huijsen, 89’ Arda Güler (RM); 85’ Manuel Ángel, en contra (E). Ast: 71.048.

* Real Oviedo 1-Valencia 0. Gol: 30’ David Costas (RO). Ast: 22.826.

* Girona 3-Athletic Bilbao 0. Goles: 4’ Hugo Rincón, 77’ Azzedine Ounahi, 90+2’ Claudio Echeverri (G). Ast: 8.811.

* Atlético de Madrid 1- Getafe 0. Gol: 8’ Nahuel Molina (AM). Exp: 55’ Abdel Abqar (G). Ast: 58.893.

* Alavés 1-Villarreal 1. Goles: 40’ Rafa Marín, en contra (A); 90+6’ Nicolás Pépé (V). Ast: 16.215.

* Top 10: Barcelona 67 puntos, Real Madrid 66, Atlético Madrid 57, Villarreal 55, Betis 43, Celta 40, Espanyol 37, Real Sociedad 35, Getafe 35, Athletic 35.

-Goleadores: Con 23 goles: Kylian Mbappé (R. Madrid). Con 18: Vedat Muriqi (Mallorca).