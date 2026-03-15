Vélez y Rosario Central ganan en el comienzo de la undécima jornada

A primer turno, Vélez se impuso con autoridad a domicilio ante Platense por 0-2 con goles de Florián Monzón y Lucas Robertone para que el Fortín se ubique como líder de la Zona A con 22 unidades, con siete de ventaja sobre sus escoltas, Unión de Santa Fe y Estudiantes.

Con el regreso de Ángel Di María tras su lesión, Rosario Central venció en casa por 2-1 a Banfield con los goles de Santiago López, en propia meta, y el colombiano Jaminton Campaz para el ganador, mientras que Mauro Méndez convirtió para el perdedor.

Con este resultado, el Canalla trepó a la cima de la Zona B con 18 puntos igualando la línea de Belgrano de Córdoba.

La fecha continuará este domingo con cinco encuentros, con dos destacados: River Plate recibe a Sarmiento de Junín y Boca Juniors visita en Santa Fe a Unión.