Víctor Font: "Tengo muy buenas sensaciones"

"Hay una masa social que está dispuesta a pasar página", ha afirmado Font, quien desea que "ojalá" se pueda batir el récord de participación, que data de 2010 (57.088 votantes).

"Se respira mucha movilización, aunque no tengo datos. Hay mucha gente de fuera que ha venido, incluso del extranjero. Este club está más vivo que nunca", ha insistido Font.

El empresario ha reiterado que tiene "muy buenas sensaciones", las mismas que los socios le han trasladado durante los días de la campaña electoral.

"Hemos pasado de un punto en el que la gente decía que no había partido, pero poco a poco, con las firmas, la validación de las mismas, y con el primer y el segundo debate, todo ha cambiado", ha dicho.

Font ha admitido que los aficionados están contentos con Hansi Flick, a quien piensa mantener en el cargo, pero hay otras muchas situaciones que no gustan a los barcelonistas.

"Los socios están preocupados con las secciones, que no sabemos lo que va a pasar con ellas; también los peñistas y la gente del Palau está muy triste. Además los que viven fuera no sienten que tienen pertenencia al club. Creo que hay una mayoría social que quiere este cambio y estamos muy ilusionados con que a partir de mañana hagamos una transición modélica", ha insistido.

En cuanto a las críticas por parte de la candidatura de Joan Laporta de que desde la de Font no se había respetado la neutralidad en la jornada de reflexión, el empresario de Granollers ha comentado que estaba en el cine con sus hijos (viendo Balandrau) y al salir "no entendía nada".

"Nosotros dimos información a los socios sobre dónde se tenía que votar, porque hay mucha improvisación en la organización, con colas infumables. Solo intentamos defender nuestros intereses y los del club", ha argumentado.

Font se siente "contento y orgulloso" con el trabajo realizado. "Nos hubiera gustado que las elecciones no hubieran sido a mitad de temporada, nos hubiera gustado que hubiera más posibilidad de debatir, porque nos hemos quedado con ganas de que las propuestas llegaran aun mas", ha afirmado.

"Vivimos engañados, creemos que no se nos respeta, que no hay transparencia y queremos que se acabe el Barça limitante, que se cuente con Leo Messi, con todas las leyendas, con los laportistas y con los que no lo son", ha resumido.

Y como ejemplo se ha referido a dos casos: los de Sergio Busquets y Lamine Yamal. En cuanto a Sergio Busquets, Font ha recordado que se debe a "las relaciones personales" que el jugador de Badia tiene con el excuñado de Joan Laporta, Alejandro Echevarría.

"Como manda tanto, pues está intentado confundir a la gente", ha opinado Font, que también se ha referido al hecho de que Lamine Yamal publicara en la jornada de reflexión una 'story' de instagram con Joan Laporta.

"Es un ejemplo de cómo se hacen las cosas en este Barça, de cómo se utilizan recursos del club (en beneficio propio). Los jugadores son activos del club, no son del FC Laporta", ha añadido.