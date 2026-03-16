Ancelotti dice que solo falta oficializar la renovación de su contrato

El seleccionador afirmó que, sin objeción de ninguna de las partes, la renovación puede ser anunciada tanto antes como después del Mundial de 2026, en el que Brasil intentará ganar su sexto título.

"La CBF no tiene problema para renovar y yo tampoco lo tengo. Cuando una pareja quiere seguir, no hay problema para que sigan", aseguró el técnico italiano en la rueda de prensa que concedió este martes tras anunciar la lista de convocados para los amistosos que Brasil tendrá este mes con Francia y Croacia.

Sobre la demora en firmar una renovación de la que ambas partes hablan hace algunas semanas, Ancelotti bromeó y dijo que lo único que le advirtió a la CBF es que antes del Mundial será más barato y después del Mundial más caro.

"Es que tengo mucha confianza (en el título)", afirmó.

Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos partidos de Brasil antes de que el entrenador italiano divulgue la lista final de los 26 brasileños que disputarán el Mundial 2026.

La Canarinha se enfrentará a Francia el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston y a Croacia el 31 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando.