Arteta apuesta por el adolescente Dowman: “Está preparado para jugar con regularidad”

Dowman fue la gran figura en la victoria del Arsenal por 2-0 ante el Everton el sábado, que permitió a los Gunners agrandar a nueve puntos su colchón al frente de la Premier League.

Con apenas 16 años y 73 días, Dowman salió desde el banquillo para asegurar un triunfo vital para los londinenses: primero puso el centro para que Viktor Gyokeres abriera el marcador y luego marcó él mismo en el tiempo de descuento.

El tanto de este prodigio del centro del campo le convirtió en el goleador más joven de la historia de la Premier League, lo que le valió los elogios de Arteta.

Al ser preguntado si Dowman está preparado para jugar de forma habitual, el DT español respondió a los periodistas el lunes: “Sí, con regularidad. Depende de lo que llames con regularidad”.

“Hacer lo que hizo en un momento así es algo muy raro de ver, o casi imposible. Lo ha hecho, pero esto es fútbol y lo que hiciste hace unos días ya no tiene importancia, se trata del siguiente partido”, indicó el entrenador vasco, que no precisó si Dowman saldrá de inicio el martes.

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El defensor del Arsenal Riccardo Calafiori afirmó que Dowman, que compagina el fútbol con los estudios, ya es una figura muy querida en la plantilla. “La primera vez que lo ves en el campo, sientes mucha curiosidad por él. Es muy joven, pero al mismo tiempo es muy maduro sobre el césped”, lo alabó Calafiori.

“Puede mejorar muchos aspectos, pero es un talento, como se puede ver. Pero al mismo tiempo tenemos que dejarle tranquilo y no hablar demasiado de él porque lo tiene todo”, agregó.

El Arsenal empató 1-1 la ida contra el Leverkusen en Alemania gracias a un penal postrero convertido por Kai Havertz.

Los Gunners son favoritos para eliminar al conjunto de la Bundesliga en el Emirates, pero Arteta evitó caer en el exceso de confianza.

“Sabemos lo que tenemos que hacer y, delante de nuestra afición, con nuestra gente, poniendo de nuevo toda la energía del mundo. Ojalá lo logremos”, señaló.