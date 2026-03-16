Banda, del hospital a ser padre

El atacante del Lecce acabó en el suelo por lo que apunta a ser un dolor en la parte superior diestra del pecho provocado por un golpe que recibió en los segundos previos, en un lance con el español Miguel Gutiérrez, jugador partenopeo.

Pasó la noche del sábado en un hospital de Nápoles y recibió el alta justo a tiempo para poder llegar al nacimiento de su hijo.

"La maravillosa historia de Banda: dado de alta del hospital Cardarelli en Nápoles, llega a Lecce justo a tiempo para el nacimiento de su primogénito Rumi Ezlyn. ¡Todo el Club envía sus más sinceros saludos a Lameck y a su pareja en este maravilloso día!", expresó el Lecce en un comunicado este lunes.

Banda sufrió el episodio en los últimos compases del duelo (2-1) en el Estadio Diego Armando Maradona, cerca del banquillo del Nápoles, lo que provocó la alarma de un Antonio Conte, entrenador del Nápoles, que rápidamente entró al campo para llamar la atención de colegiado y servicios médicos de ambos equipos.

Banda fue evacuado consciente y bajo el aplauso del Maradona, totalmente en silencio durante los tensos minutos en los que fue atendido en el terreno de juego.

El partido continuó con normalidad debido al mensaje de calma que enviaron tanto los equipos médicos de ambos clubes como el del estadio, reforzado tras el duelo en palabras de ambos entrenadores.