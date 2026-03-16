Dembelé: "Yo no lidio con contratos, eso son cosas entre mi agente y el equipo"

"No hablo de estas cosas. Yo no lidio con contratos, eso son cosas entre mi agente y el equipo", expresó el francés en la rueda de prensa previa al duelo ante el Chelsea, equipo al que el conjunto francés se impuso 5-2 en el partido de ida.

Dembéle, que anotó un gol en el primer partido, reconoció, que a pesar de la renta que tienen, va a ser un partido complicado en el que tienen que mostrar su mentalidad que es "ganar cada partido".

"Tenemos que estar concentrados porque son un gran equipo. A pesar del resultado, nuestra mentalidad no cambia y tenemos que ganar. Sabemos que no va a ser fácil y que vanos a tener momentos en el que vamos a sufrir, pero ya nos pasó el año pasado cuando ganamos la competición", afirmó.

"No tenemos que realizar un partido defensivo porque tenemos que ganar. El primer partido fue difícil, pero tenemos confianza de que todo va a salir bien", añadió el extremo que restó importancia a que el club francés no jugara este fin de semana ya que la liga le aplazó el partido.

"No creo que sea decisivo y eso no va a cambiar nuestra mentalidad. El Chelsea jugó el sábado y van a estar muy motivados para jugar y tenemos que mostrar nuestro mejor nivel", sentenció.

Sobre su relación con Luis Enrique y su estado físico, el francés explicó: "Tengo discusiones con el entrenador porque le decía que quería jugar aunque no estaba al 100 %. No ha sido fácil. Es verdad que mi salud es lo más importante y tengo que estar al 100 % para ayudar al equipo".