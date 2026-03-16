El Arsenal se juega dos títulos en seis días

En el Emirates Stadium están acostumbrados esta temporada a no relajarse bajo ningún concepto y a apenas poder regocijarse en sus triunfos. El sábado batieron al Everton en la fulgurante aparición de Max Dowman, el goleador más joven de la historia de la Premier League con 16 años y 73 días, y apenas unas horas después estaban ya metidos de lleno en una semana que pone sobre el tapete dos títulos.

Este miércoles recibirán en Londres al Bayer Leverkusen con todo por decidirse tras el polémico 1-1 de la ida y después de completar en suelo alemán uno de los peores encuentros de la temporada. Solo les salvó un discutible penalti sobre Noni Madueke en los últimos minutos, pero este Arsenal, que había ganado los ocho partidos anteriores de Champions esta campaña, solo ha perdido en casa un encuentro en todo el curso, contra el Manchester United (2-3).

"Les vi jugar contra el Bayern de Múnich el fin de semana. Están muy bien entrenado y tienen una idea de juego muy clara. Sabemos lo que tenemos que hacer delante de los nuestros. Ojalá que lo consigamos", admitió este lunes Mikel Arteta.

La prioridad para el técnico español a estas alturas de curso, con todo en juego y con la experiencia de años anteriores es no sumar más lesionados, y el sábado tuvieron que encajar el problema de Jurrien Timber, que se marchó tocado en la primera parte y es baja para este partido, junto a Martin Odegaard que aún arrastra un problema en la rodilla.

Una vez acabe la eliminatoria, de forma positiva o negativa, el Arsenal vuelve a cambiar el chip de la competición y vira hacia Wembley, donde se medirán a un Manchester City eufórico tras remontar al Real Madrid o depresivo tras virtualmente perder la Premier y quedar fuera de la Champions.

La oportunidad en la Copa de la Liga es importante porque los 'Gunners' solo la han logrado dos veces en su historia, la última de ellas en 1993. Además, para Arteta también es especial ya que sería la forma de librarse de ese fantasma que le persigue y es que el técnico vasco, pese a todos los pasos adelante que ha dado con este club desde que llegó en 2019, no levanta un título grande -las Community Shield no cuentan en este registro en Inglaterra- desde la FA Cup de 2020.

La Copa de la Liga es el comienzo perfecto para una recta final de curso en la que el Arsenal puede pelear por los cuatro títulos, siempre y cuando no se estrelle este miércoles contra el Leverkusen.