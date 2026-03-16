El defensa del Elche David Affengruber es convocado por primera vez por Austria

El central, de 24 años, fue convocado por el seleccionador austríaco, de Ralf Rangnick, quien aseguró que su rendimiento en el club español había sido seguido "muy de cerca".

"Hasta ahora no conocíamos realmente a Affengruber, pero hemos seguido mucho sus partidos con el Elche. Hemos decidido verle de cerca. Eso no significa aún que vaya a estar más adelante en el Mundial, pero ahora tiene la oportunidad de mostrarse dentro del equipo", explicó Rangnick.

El técnico alemán subrayó que la competición por entrar en la convocatoria definitiva para el Mundial será enorme, pero justificó la llamada del defensa para poder verle dentro de la dinámica del grupo.

El madridista David Alaba también ha sido convocado, pese a sus problemas físicos, y el propio Rangnick considera muy poco probable que juegue.

Affengruber forma parte de una lista en la que también figuran como novedades el portero Florian Wiegele y los centrocampistas Paul Wanner y Carney Chukwuemeka, cuyos cambios de federación a favor de Austria fueron confirmados recientemente por la FIFA.

Chukwuemeka, que tiene también nacionalidad británica pero ha optado por jugar con Austria, es titular en el Borussia Dortmund alemán y aporta despliegue físico en la medular a un equipo con un buen centro del campo, con nombres como Konrad Laimer, Marcel Sabitzer o Christoph Baumgartner.

El centrocampista Paul Wanner, de 20 años y nacido en Austria, se formó en las categorías del Bayern de Múnich, juega actualmente en el PSV Eindhoven y, tras haber pasado por las selecciones inferiores de Alemania, también ha optado por representar a Austria.

Austria se medirá a Ghana el 27 de marzo y a Corea del Sur el 31, ambos encuentros en Viena, dentro de su preparación para el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.