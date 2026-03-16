El futuro de Ayyoub Bouaddi genera debate en la prensa marroquí

El centrocampista del Lille, de 18 años, podría ser convocado por la selección marroquí, según recoge este lunes el medio local "Hespress".

"¿Marruecos o Francia? Ayyoub Bouaddi deja la duda en el aire", titula LeSiteInfo, que recoge las declaraciones que hizo el domingo el joven centrocampista a un medio francés dejando abierta su decisión: "Todavía no hay una elección, ya veremos".

"Esta respuesta, tan breve como simbólica, ilustra el dilema al que se enfrentan muchos jugadores binacionales. Nacido y formado en Francia, pero también elegible para representar a Marruecos, Ayyoub Bouaddi se encuentra hoy en el centro de atención de ambas selecciones", indicó el medio marroquí comentando la respuesta de Bouaddi.

Los medios destacan también el mensaje del exdefensa Adil Rami, quien optó por la selección francesa, y aconsejó a Bouaddi no dejarse influir por "la presión ni la opinión de las redes sociales" y "seguir su corazón".

Hasta ahora, la Federación Real Marroquí del Fútbol (FRMF) no se ha pronunciado sobre el caso de Bouaddi, mientras crece la expectación sobre si el centrocampista será convocado por el nuevo seleccionador Mohamed Ouahbi -nombrado el pasado 5 de marzo- para los amistosos de preparación para el Mundial 2026 contra Ecuador el 27 de marzo en Madrid y Paraguay el 31 de marzo en Lens.

La prensa marroquí también ha señalado el interés de la FRMF por el mediocampista del Real Madrid Thiago Pitarch, de raíces marroquíes, y ha mencionado que el defensa del Fulham Issa Diop decidió representar a Marruecos.

En los últimos años, la FRMF ha intensificado sus esfuerzos para captar talentos binacionales formados en Europa, logrando atraer a jugadores como Brahim Díaz o Eliesse Ben Seghir, en un contexto marcado por los buenos resultados de los 'Leones del Atlas'.

Marruecos logró el cuarto puesto en el Mundial de Catar y fue finalista en la última Copa de África, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del continente.