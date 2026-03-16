El Sporting confirma la grave lesión del uruguayo Ferrari tras pasar por quirófano

El club rojiblanco informó de que el futbolista fue “operado a última hora este lunes en el Hospital Covadonga” y permanecerá de baja durante un periodo prolongado, por lo que no podrá volver a jugar este curso con el equipo gijonés que milita en LaLiga Hypermotion (Segunda División española).

La lesión se produjo durante el encuentro disputado este domingo ante el Castellón en El Molinón, en una acción en la que el atacante anotó gol al rematar un centro de Guille Rosas y chocó con el guardameta rival.

A consecuencia del impacto, el delantero no pudo apoyar la pierna izquierda y tuvo que ser sustituido inmediatamente tras anotar el tanto que había adelantado al conjunto asturiano en el partido. Ferrari fue trasladado directamente al hospital para ser atendido y posteriormente regresó a El Molinón, donde recibió el apoyo de sus compañeros y de los empleados del club.

El delantero, de 23 años, se encontraba cedido en el Sporting procedente del Sint-Truiden belga hasta final de temporada.

Además, el club asturiano dispone de una opción de compra sobre el jugador, cuyo futuro queda ahora condicionado por el periodo de recuperación tras la lesión. EFE