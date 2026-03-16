La Copa África de Marruecos batió récords de audiencia con una subida del 61%

Rabat, 16 mar (EFE).- La Copa África de Naciones de Marruecos, que se disputó entre diciembre de 2025 y enero de 2026, batió un récord de audiencia con un aumento del 61% en el número de espectadores y se situó entre los eventos deportivos con mayor crecimiento a nivel mundial, según anunció este lunes la Confederación Africana de Fútbol (CAF).