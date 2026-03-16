La Copa África de Marruecos batió récords de audiencia con una subida del 61%

De acuerdo con la CAF, parte de este nuevo récord se debe a las plataformas europeas y de otros "mercados estratégicos" y a las alianzas alcanzadas con medios de varios países asiáticos y latinoamericanos.
Más de 24 millones de espectadores sintonizaron la Copa África de Naciones 2025 en Brasil y otros 2 millones en México, cifras que confirman "que es una región donde la CAF está consolidando su presencia y llegando a nuevas audiencias", agregó la institución.
Los datos de la CAF se anunciaron el mismo día que un tribunal de Rabat decidió aplazar hasta el próximo 30 de marzo la audiencia de apelación de 18 aficionados senegaleses condenados por vandalismo tras la final de la competición, en la que Senegal se impuso a Marruecos.
Los acusados fueron sentenciados en febrero a penas de entre tres meses y un año tras los incidentes registrados en la final, disputada el pasado 18 de enero.
Las condenas provocaron duras críticas en Senegal y fueron apeladas por la defensa, que solicita una revisión del caso.