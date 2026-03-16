La selección brasileña esperará a Rodrygo en el próximo Mundial, dice Ancelotti

"Le deseamos lo mejor y que se recupere rápido porque la selección lo estará esperando en el próximo Mundial", afirmó el entrenador italiano en la rueda de prensa que concedió tras divulgar la lista de convocados para los amistosos que Brasil disputará este mes con Francia y Croacia.

El seleccionador admitió que pretendía convocar para el Mundial a su expupilo en el Real Madrid, en el que tiene total confianza, antes de la lesión "seria e importante" en la rodilla por la que fue operado la semana pasada y que lo mantendrá de baja al menos diez meses.

"Su lesión es grave y no le permite disputar el Mundial, pero es un jugador joven y tiene tiempo de disputar otros mundiales y de mostrar sus cualidades, como lo hizo hasta ahora", dijo.

Ancelotti agregó que tuvo una conversación telefónica con Rodrygo después de la cirugía y que lo sintió tranquilo y motivado.

Dijo que Rodrygo le comentó que la operación había salido muy bien y que estaba animado con la posibilidad de regresar a la selección lo antes posible.

El delantero de 25 años del Real Madrid sufrió este mes una ruptura del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco lateral de la rodilla derecha en el partido en que el conjunto madrileño cayó por 1-0 frente al Getafe.

Los amistosos con Francia y Croacia serán los últimos partidos de Brasil antes de que el entrenador italiano divulgue la lista final de los 26 brasileños que disputarán el Mundial 2026.

La Canarinha se enfrentará a Francia el 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston y a Croacia el 31 de marzo en el Camping World Stadium de Orlando.