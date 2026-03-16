Liverpool y Montevideo City dejan pasar la oportunidad de subirse a la cima del Apertura

El Negriazul y los Ciudadanos llegaron al cierre de la sexta jornada con diez puntos cada uno y se midieron en un juego que les dio la posibilidad de llegar a 13 unidades, las mismas que acumulan los tres que están al frente.

Sin embargo, ambos desperdiciaron esa oportunidad al igualar 0-0 en un partido marcado por las expulsiones del centrocampista de Liverpool Nicolás Garayalde y del de Montevideo City Torque Pablo Siles.

Con ese resultado, ambos equipos llegaron a once enteros y escoltan junto a Danubio a Deportivo Maldonado, Racing y Peñarol, mientras que Nacional y Central Español los siguen de cerca con diez puntos cada uno.

También este lunes, Danubio goleó por 4-1 a un Juventud que en los primeros meses del año se enfocó en la Copa Libertadores y perdió pie en el plano local.

Nicolás Azambuja, Enzo Cabrera, Mateo Peralta y Sebastián Fernández anotaron los tanto del equipo dirigido por el argentino Diego Monarriz.

Este fin de semana, Peñarol, Deportivo Maldonado y Racing se mantuvieron en lo más alto del Torneo Apertura tras ganar sus respectivos encuentros de la sexta jornada.

El Aurinegro venció por 0-1 a Albion con un gol de Maximiliano Olivera, mientras que Racing derrotó por idéntico resultado a Boston River gracias a una anotación de Felipe Cairus. Deportivo Maldonado, en tanto, venció por 1-0 a Defensor Sporting con un gol de Cristian Tabó.

En otros encuentros de la fecha, Nacional retornó a la senda de la victoria en el Torneo Apertura al vencer a Montevideo Wanderers por 2-0 después de dos partidos sin ganar.

En el encuentro que abrió la quinta jornada, el equipo de Jadson Viera se impuso con anotaciones de Tomás Verón Luppi y del exdelantero de Peñarol Maximiliano Silvera, quien anotó su primer tanto luego de pasar este año al Tricolor.