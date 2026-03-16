Luis Enrique: "Hay tres partidos con diferencia de tres goles; veremos cuántos pasan"

"Hay tres encuentros que tienen esta diferencia de tres goles... veremos cuántos se clasifican. El fútbol es una cosa maravillosa y puede pasar de todo", dijo el técnico español en la rueda de prensa previa al partido de vuelta ante el Chelsea.

"Solo hemos jugado el primer partido y nos queda el segundo que va a ser diferente. A estas alturas de competición cada partido es complicado y difícil, pero estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos. Intentaremos jugar lo mejor que podamos", añadió.

"Habrá momentos difíciles durante el encuentro y es importante lidiar con ellos. Necesitamos controlarlos y aprovechar las oportunidades que tengamos", comentó.

Los de Luis Enrique, que cuentan con la baja de Fabián Ruiz, lesionado a finales de enero, tratarán de mantener la ventaja para clasificarse para los cuartos de final.

"Siempre es un placer de jugar con equipos de la Premier League porque son los mejores. Vamos a poder demostrar nuestra calidad. Respeto mucho a Liam Rosenior (entrenador del Chelsea) y le deseo lo mejor en su futuro", sentenció.