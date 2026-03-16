Mbappé confirma su mejoría en el Etihad; Carreras pasa una prueba

La imagen de Mbappé, último en saltar al césped retrasando el inicio de la charla del técnico Álvaro Arbeloa, fue la novedad junto a la presencia con el grupo en el arranque de la sesión de los lesionados Jude Bellingham y David Alaba.

Ninguno de los dos tiene opciones de jugar ante el Manchester City, aún en fase de recuperación de sus respectivas lesiones, pero completaron con el grupo la parte inicial de las carreras de calentamiento y los rondos.

En el grupo hasta siete jugadores del Castilla citados por Arbeloa para integrar la expedición a Mánchester. Fueron los primeros en saltar al césped el portero Fran González, los defensas Diego Aguado y Mario Rivas, más los centrocampistas Jorge Cestero, Thiago Pitarch, Manuel Ángel y César Palacios.

Arbeloa dialogó con Fran García en solitario antes de iniciarse la sesión, en una charla en la que con gestos le dio consignas del posicionamiento en el campo al jugador que parte como favorito para ocupar el lateral izquierdo. Carreras realizó su segunda sesión con el grupo, recién recuperado de una lesión en un gemelo que le ha hecho ausentarse tres partidos.

Con las ausencias por lesión de Éder Militao, Ferland Mendy, Dani Ceballos y Rodrygo, los jugadores convocados por Arbeloa cerraron la preparación con partidos en reducidas dimensiones y afinando puntería en series de disparos a puerta en una sesión en la que el técnico extrajo sus últimas conclusiones para dar forma al equipo titular con la gran incógnita sobre la inclusión o la suplencia de Mbappé tars el 3-0 de la ida.