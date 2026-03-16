Monterrey puede cambiar la historia, afirma el entrenador Sánchez

"Me gusta pensar que en ciertos partidos y ciertas situaciones sacamos un plus. Hay un plus cuando jugamos la Copa, un torneo que nos sienta bien. Ojalá mañana podamos lastimar a Cruz Azul y darle la vuelta a la serie", dijo el técnico en una rueda de prensa.

Monterrey fue superado por 2-3 por los Azules el pasado martes en el partido de ida de la serie del torneo que ha ganado cinco veces en los últimos 15 años.

Además de la desventaja, Sánchez debe lidiar con numerosas ausencias por lesiones de titulares.

"Es desafiante nuestra realidad y la repuesta la dan día a día los jóvenes con su buena energía. La gente que no puede participar es importante para el grupo pero los jóvenes sacan el pecho y en ellos confiamos en dar la vuelta", agregó.

Entre las bajas más costosas destaca el español Sergio Canales, líder del medio campo.

"La ausencia de Sergio representa mucho, pero en los chicos nos apoyamos para no depender de un jugador y con quienes están darle la vuelta a la serie", agregó.

Según el entrenador, es probable que este martes el francés Anthony Martial esté disponible para jugar, en tanto el español Oliver Torres y Fidel Ambriz andan cerca de regresar a la cancha, luego de mostrar recuperación de sus dolencias.

El delantero montenegrino Uros Durjdevic declaró que los Rayados están listos para mañana, conocen bien al Cruz Azul y saldrán a derrotarlo.

"Hay confianza dentro de nosotros; habrá que tener paciencia porque podemos dar la vuelta", concluyó.